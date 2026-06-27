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Glumica Ivana Dudić odlučila je da napravi predah od poslovnih obaveza i uživa u letnjem odmoru, a atmosferu sa egzotične destinacije podelila je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Jedna od najatraktivnijih glumica domaće javne scene objavila je snimak na Instagramu koji je brzo privukao pažnju. Pozirala je ispred ogledala u belom bikiniju, dok su se iza nje pružali prizori bazena i plavetnila mora.

Minimalistički kupaći kostim dodatno je istakao njenu vitku liniju i izvajanu figuru, zbog čega su usledili brojni komplimenti na račun njenog izgleda. Ivana je još jednom pokazala zašto je mnogi smatraju jednom od najzgodnijih žena na domaćoj sceni.

Pogledajte u galeriji vitku figuru Ivane Dudić na moru:

1/5 Vidi galeriju Ivana Dudić na moru Foto: printscreen/instagram/dudicivana

Tajna njene savršene linije

Iako izgleda besprekorno, Ivana Dudić je ranije otkrila da je ključ u fizičkoj aktivnosti zbog koje redovno trenira, ali i u pažljivom odabiru namirnica. Iako se trudi da jede što zdravije, otkrila je da jednu namirnicu u potpunosti izbegava već godinama.

- Ne jedem meso jer mi ne prija, već tri, četiri godine. Ali kad mama napravi lazanje, nije da po njima prebiram, ali komade mesa ne volim i ne jedem. Jednostavno, imam više energije i mnogo bolje mislim. Čini mi se da su istraživanja pokazala da meso izaziva agresiju kod ljudi - navela je Ivana svojevremeno.

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Ivana Dudić na premijeri filma Gospodar oluje Foto: Damir Derviašagić

Ivana ne krije da obožava slatkiše, a posebno sladoled, u kojem uživa bez obzira na godišnje doba. Kako je ranije otkrila, ova poslastica nalazi se na njenom meniju i tokom leta i usred zime.

Kada je reč o domaćim specijalitetima, među njenim omiljenim jelima izdvajaju se ćušpajz od šargarepe i bakin spanać, ukusi koji je podsećaju na detinjstvo.

S druge strane, glumica je priznala da nije ljubitelj svežeg voća. Umesto toga, svakodnevno bira smuti, koji joj predstavlja praktičnu i hranljivu zamenu, a ujedno je dugo drži sitom.

- Maline, mango, jabuke, pomorandže i sojino mleko su jedni od favorita za njen smuti, ali najčešće voli da pomeša maline i med - istakao je izvor govoreći o njenoj iskreni.

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