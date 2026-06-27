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Princ Džordž i njegova majka, princeza od Velsa Kejt Midlton, pojavili su se zajedno u emotivnom video-snimku objavljenom povodom Dana oružanih snaga Velike Britanije.

Na snimku se vidi kako budući britanski kralj prati svoju majku tokom posete vazduhoplovnoj bazi RAF Koningsbi u grofoviji Linkolnšir, gde su se upoznali sa radom pripadnika Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva i razgledali istorijske vojne letelice.

Džordž, koji će sledećeg meseca napuniti 13 godina, imao je priliku da sedne u pilotsku kabinu aviona iz sastava Memorijalne eskadrile Bitke za Britaniju tokom posete vazduhoplovnoj bazi.

Mladi princ razgovarao je sa pilotima i inženjerima, a iz neposredne blizine razgledao je istorijske vojne letelice.

Na snimku koji je objavljen na Instagram nalogu princa i princeze od Velsa vidi se da je Džordž gotovo dostigao visinu svoje majke Kejt, koja je visoka oko 175 centimetara.

Foto: Printscreen/Instagram/princeandprincessofwales

Video, podeljen sa više od 17 miliona pratilaca, objavljen je povodom Dana oružanih snaga Velike Britanije uz poruku posvećenu svim pripadnicima vojske.

„Obeležavamo Dan oružanih snaga prisećajući se vremena provedenog sa Memorijalnom eskadrilom Bitke za Britaniju u bazi RAF Koningsbi. Upoznali smo se sa izuzetnom istorijom ovih aviona i razgovarali sa pilotima i inženjerima koji čuvaju njihovo nasleđe. To je snažan podsetnik na hrabrost, veštinu i posvećenost svih koji su služili i koji danas služe svojoj zemlji. Hvala svima koji su služili i nastavljaju da služe“, navodi se u objavi.

Kejt Midlton, koja od avgusta 2023. godine obavlja počasnu dužnost kraljevskog vazduhoplovnog komandora baze RAF Koningsbi, tokom posete je sinu pokazala bazu u Linkolnširu i upoznala ga sa radom vojnog vazduhoplovstva.

Poseta je održana pre dve nedelje, ali je snimak objavljen tek sada kako bi se poklopio sa obeležavanjem Dana oružanih snaga.

Ova poseta deo je Džordžovog postepenog upoznavanja sa britanskom vojskom, čiji će jednog dana, kao budući kralj, postati vrhovni komandant.

Foto: Printscreen/Instagram/princeandprincessofwales

Princ Vilijam je prošle godine, u razgovoru sa pripadnicima Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva, rekao da je njegov najstariji sin „budući pilot“.

Prema navodima britanskih medija, Džordž već pohađa privatne časove letenja na aerodromu Vajt Voltam. Ranije je sa sestrom Šarlot i bratom Luisom posećivao baze RAF-a, a 2023. godine prisustvovao je i Kraljevskom međunarodnom aero-mitingu zajedno sa porodicom.

Ovo nije prvi put da je princeza od Velsa viđena u borbenom avionu. Prošle godine sela je u kabinu potpuno naoružanog lovca „Tajfun“, čija se vrednost procenjuje na oko 100 miliona funti.

Foto: Printscreen/Instagram/princeandprincessofwales

Obučena u elegantno svetlosivo odelo, Kejt je tada obišla bazu i upoznala se sa zadacima koje obavlja u okviru Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva. Tokom prve posete 2023. godine okušala se i u simulatoru letenja, gde je čak uspešno izvela akrobatski manevar poznat kao „luping“.

(Kurir.rs/ The Sun)

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