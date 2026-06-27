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Glasine i detalji oko venčanja Tejlor Svift i Trevisa Kelsija bukvalno su dostigli usijanje, posebno jer se ključni datumi o kojima se priča opasno približavaju.

Iako par i dalje zvanično ćuti, američki mediji otkrili su ozbiljne logističke dokaze koji upućuju na to da se sprema "venčanje godine".

1/6 Vidi galeriju Tejlor Svift je u vezi sa ragbistom Trevisom Kelsijem Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia, Patrick Smith / Getty images / Profimedia, Jeff Speer/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Nova lokacija: Medison Skver Garden (Njujork)

Prvobitni plan je navodno bio da se slavlje održi 13. juna na njenom imanju na Rod Ajlendu (pošto je 13 njen srećan broj), ali nakon što je ta lokacija procurila u medije, planovi su promenjeni.

Njujork je sada glavna baza, a kao mesto proslave pominje se čuvena arena Madison Square Garden.

Arena nema prozore (što znači nula šansi za paparace), ima vrhunsko ugrađeno obezbeđenje, podzemni parking i omogućava gostima da uđu potpuno neprimećeno.

Tejlor Svift Foto: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia

Ključni datum: Vikend oko 4. jula

Gradu Njujorku je podnet zvaničan zahtev za zatvaranje ulica oko Medison Skver Gardena od 2. jula do podneva 4. jula, zbog velikog privatnog događaja koji je planiran za 3. jul. Kompanija Winick Productions je još početkom juna tražila dozvolu za postavljanje velikih šatora ispred arene, gde se očekuje između 500 i 1.000 gostiju.

Stroga pravila za goste (i jedno "NE")

NFL zvezda Džordž Kitl (saigrač i prijatelj Trevisa Kelsija) potvrdio je medijima da je dobio pozivnicu i usput otkrio jedno strogo pravilo:

"Rekli su nam da apsolutno ne donosimo poklone." Kitl se našalio da ipak planira da prekrši pravilo i kupi Trevisu neki stari novčić, jer ih Kelsi obožava. Takođe, šuška se da su svi gosti morali da potpišu ugovore o poverljivosti (NDA)

Tejlor Svift i Trevis Kelsi objavili veridbu na Instagramu Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Hotelske rezervacije i aktivnosti na Rod Ajlendu

Članovi Trevisovog tima (Kansas City Chiefs) masovno su rezervisali sobe u luksuznom hotelu New York Marriott Marquis na Tajms skveru upravo za dane oko 3. jula.

Sa druge strane, na njenom imanju na Rod Ajlendu prošlog vikenda je primećen raskošan vatromet, a viđene su isključivo žene iz njenog okruženja, pa fanovi sumnjaju da je tamo održano devojačko veče (ili čak potencijalno tajno, intimno venčanje pre velike žurke u Njujorku).

Sve u svemu, ako su izvori i gradske dozvole tačni, sledeća nedelja donosi spektakl koji prijatelji para već opisuju kao "američko kraljevsko venčanje".