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Posrnula holivudska zvezda Mik Rurk fotografisan je u Los Anđelesu u prljavoj odeći i bez zuba, što je izazvalo šok i veliku zabrinutost u javnosti.

Nosio je prljavosivi duks sa kapuljačom navučenom preko glave, dok je lice pokušavao da sakrije iza tamnih naočara za sunce.

U zvaničnom saopštenju glumac je rekao: "Mesecima su postojali ozbiljni problemi koji se više puta nisu rešavali uprkos mojim naporima da ih ispravim."

Foto: London Entertainment / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Dodao je i da su uslovi u kući bili neprihvatljivi: "Postojali su stalni problemi sa glodarima koji su zahtevali višestruke posete, ali nikada nisu u potpunosti rešeni, a kupatilo i vodovod često nisu radili."

Objašnjavajući svoju odluku da prestane da plaća kiriju, Rurk je poručio:

"Više puta sam zahtevao popravke, ali problemi su se nastavili i osnovno održavanje nikada nije pravilno rešeno. Neplaćanje kirije nije bila odluka koju sam olako doneo. Jednostavno nisam mogao da nastavim da plaćam kuću koja je bila u tako lošem stanju nakon toliko pokušaja da se ovi problemi isprave."

Ipak, pravna bitka završena je u korist vlasnika nekretnine. Prošlog marta sud u Los Anđelesu doneo je presudu zbog izostanka u korist vlasnika Erika T. Goldija, pošto Rurk nije odgovorio na tužbu u zakonskom roku, čime je trajno izgubio pravo na posedovanje te nekretnine.