Glumac snimljen bez zuba u prljavoj trenerci kako baulja ulicama: Žene su nekada ludele za njim, a sada je ostao bez svega
Posrnula holivudska zvezda Mik Rurk fotografisan je u Los Anđelesu u prljavoj odeći i bez zuba, što je izazvalo šok i veliku zabrinutost u javnosti.
Nosio je prljavosivi duks sa kapuljačom navučenom preko glave, dok je lice pokušavao da sakrije iza tamnih naočara za sunce.
Ove fotografije pojavile su se svega nekoliko meseci nakon što je izbačen iz kuće u kojoj je živeo zbog nagomilanih dugova.
U zvaničnom saopštenju glumac je rekao: "Mesecima su postojali ozbiljni problemi koji se više puta nisu rešavali uprkos mojim naporima da ih ispravim."
Dodao je i da su uslovi u kući bili neprihvatljivi: "Postojali su stalni problemi sa glodarima koji su zahtevali višestruke posete, ali nikada nisu u potpunosti rešeni, a kupatilo i vodovod često nisu radili."
Objašnjavajući svoju odluku da prestane da plaća kiriju, Rurk je poručio:
"Više puta sam zahtevao popravke, ali problemi su se nastavili i osnovno održavanje nikada nije pravilno rešeno. Neplaćanje kirije nije bila odluka koju sam olako doneo. Jednostavno nisam mogao da nastavim da plaćam kuću koja je bila u tako lošem stanju nakon toliko pokušaja da se ovi problemi isprave."
Ipak, pravna bitka završena je u korist vlasnika nekretnine. Prošlog marta sud u Los Anđelesu doneo je presudu zbog izostanka u korist vlasnika Erika T. Goldija, pošto Rurk nije odgovorio na tužbu u zakonskom roku, čime je trajno izgubio pravo na posedovanje te nekretnine.
(Kurir.rs/Mondo)