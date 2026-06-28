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U emotivnoj objavi na društvenim mrežama, glumac Milan Vasić podelio je sa pratiocima poseban porodični trenutak - prve korake svog sina. Za ovaj važan događaj odabrao je mesto koje za njega ima posebnu simboliku.

Na snimku se vidi kako Vasić nežno pridržava dečaka za ruke dok mališan samostalno stoji i pravi prve korake po travi, okružen prirodom. Ponosni otac nije krio emocije, a prizor je raznežio mnoge.

Objava je ubrzo privukla veliki broj reakcija i čestitki. Brojni pratioci istakli su da ih je posebno dirnula glumčeva povezanost sa porodičnim vrednostima, tradicijom i rodnim krajem, uz želje da njegov naslednik odrasta srećno i bezbrižno.

Pogledajte u galeriji fotografije prvih koraka sina Milana Vasića:

1/5 Vidi galeriju Prohodao sin Milana Vasića Foto: printscreen/instagram/milanvasic_official

"Poželeo je da mu prvi koraci budu na Kosovu i Metohiji" - napisao je Milan Vasić.

Milan se sa suprugom Majom venčao na Kosovu i Metohiji

Podsetimo, Milan Vasić je stao na ludi kamen u aprilu prošle godine, a lepe vesti je tada objavio na svom Instagramu.

Mladenci su upriličili intimno venčanje u južnoj srpskoj pokrajini, gde su kasnije i krstili sina Despota, a glumac je o svadbi govorio za "Blic".

- Bilo je prelepo. Drago mi je da moja supruga voli Kosovo i Metohiju kao i ja. Nikoga ne teram da mora da se ide na Kosovo, ali ona je to prihvatila i bilo je predivno - rekao je tada Milan koji je potom Despota krstio u Gračanici.

- Došli dani sreće naše, ostvario Bog mi san. Da u svetoj Gračanici krstim sina na Krstovdan. Mog detinjstva tu su staze, radosne su moje suze. Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan. Sine, sine, Despote, gledaj sine ove lepote. Slušaj zvona kako bruje, Kosmet ti se sine raduje - stoji u objavi koju je podelio Milan Vasić.

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