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Glumica Eva Grin doživela je nezgodu na snimanju treće sezone Netflixove hit serije "Wednesday", nakon čega je hitno prevezena u bolnicu zbog povrede noge.

Francuska glumica, koja se pridružila glumačkoj postavi popularne serije kao Ofelija Adams, navodno je zadobila povredu tokom snimanja u blizini Dablina, gde se trenutno realizuje produkcija nove sezone.

Izvor blizak produkciji rekao je da je situacija bila ozbiljna.

- Povreda je bila prilično nezgodna. Eva je osećala jake bolove, a producenti nisu želeli ništa da prepuste slučaju. Lekari su odmah pozvani, nakon čega je prevezena u bolnicu. Srećom, uspešno je zbrinuta i sada se dobro oporavlja - naveo je izvor.

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Zbog incidenta snimanje je privremeno obustavljeno, a raspored produkcije morao je da bude izmenjen kako bi glumica mogla da se oporavi.

Eva Grin (45), poznata po ulozi Vesper Lind u filmu "Casino Royale" iz 2006. godine, ranije je izjavila da jedva čeka da se pridruži svetu porodice Adams.

- Jedva čekam da unesem svoju dozu ludosti u porodicu Adams. Ova serija ima savršenu kombinaciju mračnog humora i neobične atmosfere - rekla je glumica.

Njena uloga misteriozne tetke Ofelije potvrđena je krajem prošle godine. Lik je najavljen na kraju prethodne sezone, kada je prikazana kako ispisuje poruku: "Wednesday mora da umre." Nakon toga, glavna junakinja dobija Ofelijin dnevnik i počinje da ima uznemirujuće psihičke vizije.

Serija "Wednesday", u kojoj glavne uloge tumače Džena Ortega i Ketrin Zita-Džouns, postala je najgledanija Netflixova serija na engleskom jeziku, dok ju je na globalnom nivou nadmašila jedino korejska serija "Squid Game".

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Druga sezona donela je gostovanja Lejdi Gage i Bili Pajper, dok nekoliko epizoda režira proslavljeni Tim Barton.

Prema navodima izvora, Netflix ulaže ogromna sredstva u produkciju serije.

- "Wednesday" je jedan od najvećih prioriteta kompanije Netflix. Od kada je postala svetski hit, producenti čine sve kako bi detalji sa snimanja ostali tajna. Budžet je ogroman i angažovani su brojni poznati glumci - rekao je izvor.

Procenjuje se da produkcija svake epizode košta oko 15 miliona funti.

Inače, ovo nije prvi put da je snimanje serije prekinuto. Tokom 2023. godine produkcija druge sezone bila je zaustavljena zbog holivudskih štrajkova scenarista, dok je glumica Tora Birč morala da napusti projekat zbog porodičnih razloga.

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Eva Grin je 2023. godine dobila i sudski spor protiv producentske kuće White Lantern Film zbog honorara od 810.000 funti za naučnofantastični film "A Patriot", koji nikada nije snimljen. Sud je presudio u njenu korist, a glumici je dosuđeno i 1,2 miliona funti za pokrivanje sudskih troškova.

Nakon presude izjavila je da je zadovoljna što je "pravda pobedila" i optužila producente da su pokušali da je nepravedno okrive za propast projekta.

(Kurir/ Telegraf/ The Sun)

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