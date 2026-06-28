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Istaknuti jugoslovenski i hrvatski glumac srpskog porekla Rade Šerbedžija gostovao je u emisiji "RTL Direkt", gde je govorio o Svetskom prvenstvu u fudbalu, kao i o fudbalskoj reprezentaciji Hrvatske, koja učestvuje na ovogodišnjem Mundijalu, koji se odigrava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Rade je objasnio da nije zadovoljan kako igraju popularni "kockasti" i da smatra da je hrvatska reprezentacija prespora.

Voditeljka se osvrnula na hrvatsku reprezentaciju: Je l' vam se sviđa nogomet? Je l' pratite utakmice ove sad, Svjetsko prvenstvo? Jeste li... je l' navijate?

Rade Šerbedžija na 31. Sarajevo film festivalu
Rade Šerbedžija na 31. Sarajevo film festivalu Foto: Boba Nikolić

Naš glumac je bio direktan i otvoreno govorio o manama igre hrvatske reprezentacije

"Pratim, naravno da vidim... da navijam. Pratim. Nisam zadovoljan kako igraju, odmah da kažem, jer igrao sam nogomet. Gotovo poluprofesionalno. Igrao sam i mali nogomet za Tiffany i veliki za Slobodu Podsused. Iz Podsuseda, s mojim dečkima. Ovaj, razumijem se dosta u nogomet. Mislim da presporo igramo u srednjem... u srednjem redu, da moramo brže igrati, prenositi loptu, biti opasniji.

Pogledaj kako igraju ovi mladi, mladi ljudi iz Brazila, recimo, mladi, mladi dečki. Brazil, sve ove... ove reprezentacije. Pogledaj kako je Bosna igrala ovu utakmicu zadnju. Fantastično. Sve su mladi dečki. I to je važno. Važna je brzina. Gledam... zapanjen sam sa tim novim reprezentacijama iz Afrike, iz Južne Amerike, iz Amerike uopće... Pa da, pogledaj kako igraju brzo nogomet. To je budućnost. A mislim da je naša reprezentacija prespora", objasnio je Rade.

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