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Prezime Zidan u fudbalskom svetu znači mnogo, a vezuje se za jednog od najboljih fudnalera svih vremena Zinedina Zidana. Međutim, njegov sin Luka privlači sve više pažnje posebno tokom aktuelnog Mundijala na kojem učestvuje kao golman Alžira.

Dvadesetosmogodišnji golman poslednjih meseci sve je popularniji na društvenim mrežama, gde osvaja kombinacijom sportskog života, ležernog stila i fotogeničnog izgleda.

Ovako izgleda Luka Zidan, pogledajte u galeriji:

1/8 Vidi galeriju Luka Zidan sin Zinedina Zidana Foto: Matthew Huang / Zuma Press / Profimedia, Instagram/Luca

Za razliku od oca, koji je obeležio fudbal kao jedan od najboljih veznih igrača svih vremena, Luka je odabrao poziciju golmana. Trenutno brani za špansku Granadu, a osim fudbalskim talentom, pažnju privlači i svojim izgledom. Visok je 183 centimetra, atletske je građe, a smeđa kosa i zelene oči samo su dodatni razlog zbog kojeg ga mnogi smatraju jednim od najzgodnijih fudbalera svoje generacije. Kada nije na terenu, Luka neguje opušten, elegantan stil.

Luka Zidan Foto: Instagram/Luca

Najčešće se može videti u lanenim košuljama, dobro krojenim bermudama i klasičnim sunčanim naočarima, dok za svečanije prilike bira minimalistička odela po meri. Njegove objave na Instagramu često izgledaju poput fotografija iz modnog editorijala sa Mediterana. Luka je veoma blizak sa roditeljima i trojicom braće – Encom, Teom i Elijasom. Na društvenim mrežama rado deli trenutke iz privatnog života, a posebno se vidi koliko voli more, plovidbu, pse i putovanja po mediteranskim destinacijama.

Spoj sportskog načina života, francuskog šarma i jednostavne elegancije doneo mu je sve veću popularnost na društvenim mrežama. Iako nosi jedno od najpoznatijih prezimena u fudbalu, Luka Zidan polako gradi sopstveni put – i na terenu i van njega.

(Kurir.rs/Index)