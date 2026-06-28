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Nedeljama se priča o povratku princa Harija u domovinu i želji da dovede decu da ih vidi kralj Čarls. Tokom boravka, Hari i Megan su nameravali da učestvuju u nizu događaja povodom zvaničnog početka jednogodišnjeg odbrojavanja do neinvazivnih igara (Invictus Games) koje će se 2027. održati u Birmingemu. Nije bilo predviđeno da se deca pojavljuju na javnim događajima sa roditeljima.

Međutim, The Guardian je u međuvremenu preneo izjavu izvora bliskog 41-godišnjem Hariju, koji tvrdi da su im „planovi da vide porodicu, prijatelje i posete razne humanitarne organizacije bliske vojvodinom srcu, izmaknuti pod nogama u poslednjem trenutku“. Razlog za to je što je vlada navodno odbila Harijev zahtev za policijsku zaštitu van kraljevskih rezidencija.

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Bezbednost dece na prvom mestu

Izvor je dodao: „On razmatra svaku opciju kako bi pokušao da bezbedno dovede porodicu ovde i osigura njihovu bezbednost na terenu. Ako nađe način da to učini, uradiće to.“ Isti izvor navodi da je princ izričit u tome da papraci ne smeju da „progone“ njegovu decu.

„Nadaju se da će uspeti da se sretnu sa dedom, ali to nikako ne može da se desi ako ih paparaci budu jurili gde god da krenu, od trenutka kada kroče iz aviona. On neće izlagati svoju decu tome“, nastavlja izvor.

U subotu, 27. juna, The Telegraph je takođe izvestio da Hari preispituje celu posetu nakon što je saznao da mu je odbijen zahtev za policijsku zaštitu koja se finansira od novca poreskih obveznika. Bezbednost je i dalje ključni problem za Harija i njegovu porodicu. Izvor iz palate je naveo da je kralj (77) ponudio smeštaj u kraljevskoj rezidenciji tokom posete porodice, ali ta ponuda još uvek nije prihvaćena. Bakingemska palata nije imala komentar na ove najnovije izveštaje.

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Ovo putovanje u Veliku Britaniju trebalo je da označi prvi boravak Arčija i Lilibet u toj zemlji od 2022. godine, kada su došli na proslavu Platinastog jubileja pokojne kraljice Elizabete. Nakon što je prošlog maja izgubio pravnu žalbu protiv odluke vlade kojom mu je ukinuta automatska policijska zaštita tokom poseta Britaniji, Hari je za BBC (Bi-Bi-Si) izjavio da u ovom trenutku „ne vidi scenario u kojem bi vratio suprugu i decu u Veliku Britaniju“.

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Hariju nedostaje domovina

„Ono što će im nedostajati jeste... pa, sve“, dodao je Hari govoreći o svojoj deci. „Nedostaje mi Velika Britanija, nedostaju mi delovi Britanije, naravno da je tako. Mislim da je zaista tužno što neću moći da pokažem svojoj deci svoju domovinu.“

Harijev put u Veliku Britaniju planira se već duže vreme. Namoravao je da posmatra i učestvuje u nizu izložbenih događaja u Nacionalnom izložbenom centru (NEC) u Birmingemu, zajedno sa takmičarima sa prethodnih igara, kako bi zvanično započelo jednogodišnje odbrojavanje.

Zvanični planovi za susret Harija i njegovog oca tokom ove potencijalne posete još uvek nisu potvrđeni, ali se očekivalo da će monarh provesti vreme sa Harijem i njegovom porodicom.