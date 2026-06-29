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Dua Lipa poznata je po brojnim skandalima, ali joj lepotu niko ne može osporiti. Već godinama se polako penje u sam vrh muzičke scene, a tokom godina stekla je brojne fanove širom sveta. Albanska pevačica nedavno se udala na trodnevnoj ceremoniji, a sada je pokazala i kako izgleda njena majka.

Sudeći po fotografijama pevačica je lepotu nasledila upravo od mame Anese Lipe. Atraktivna brineta izgleda fantastično, a ne libid se da i ona pokaže atribute u provokativnim izdanjima. 

 "Srećan rođendan mojoj mami, tako smo srećni što te imamo!! Sve dobro što imamo potiče od tvoje ljubavi, strpljenja i snage! Kraljica naše KUĆE I NAŠIH SRCA!!! Mnogo te volim", napisala je pevačica na Instagramu.

Podsetimo, Dua Lipa je engleska pevačica, albanskog porekla, koja je dobar deo života provela na Kosovu, budući da su njeni roditelji poreklom iz Prištine.

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Video: Dua Lipa pad na bini

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Dua Lipa pad na bini Izvor: Youtube/Gianluca Perra