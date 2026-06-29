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Nikol Šerzinger je američka pevačica i glumica, najpoznatija kao glavna pevačica grupe The Pussycat Dolls. Uz uspešnu muzičku karijeru ostvarila je i zapažene samostalne hitove i bila članica žirija u brojnim popularnim televizijskim talent-šou emisijama. Pažnju medija privlači i svojim vezama, ali i izgledom.Danas slavi 48. rođendan.

Slavna pevačica rođena je 1979. godine na Havajima, a odrasla je u Luivilu.

Glumom je počela da se bavi od 14. godine, a kasnije je studirala pozorište na Univerzitetu Wright.

U galeriji pogledajte fotografije Nikol Šerzinger u bikiniju:

1/16 Vidi galeriju Nikol Šerzinger u bikiniju Foto: Printscreen/Instagram, Profimedia, A LONE WOLF / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Pre nego što je potpuno uronila u muzičku industriju, pevala je prateće vokale u Days of the New i bila deo grupe Eden's Crush. Pažnju medija danas privlači uglavnom svojim izgledom.

Atraktivna pevačica zapalila je nedavno scenu s još dve članice The Pussycat Dollsa pre nekoliko nedelja, a crveni lateks naglasio je njihove obline.

Nakon nastupa Nikol se na Instagramu zahvalila svima, ne skrivajući sreću i uzbuđenje zbog nastupa.

Nedavno je lepa Nikol pokazala fotke s plaže i zanosnu figuru. Pozirala je u bikiniju, a komplimenti su pljuštali. Pokazala je i guzu u tangicama.

U galeriji pogledajte fotografije Nikol Šerzinger u belom bikiniju:

1/6 Vidi galeriju Nikol Šerzinger u belom bikiniju Foto: /nicolescherzinger/instagram

Podsetimo, popularna ženska grupa The Pussycat Dolls objavila je u martu da se ponovo okuplja radi svetske turneje, te da uskoro izdaje i novi singl. Glavnu reč, kao i uvek, vodi zanosna Nikol Šerzinger.

Nikol Šerzinger je od poslednjeg nastupa s grupom ostvarila zapažen uspeh s obe strane Atlantika, pojavljujući se kao sudija u nekoliko sezona šoua "The X Factor".

Foto: Printscreen/Instagram/nicolescherzinger

Godine 2024. osvojila je prestižnu nagradu Olivier za najbolju glumicu u mjuziklu za ulogu u predstavi "Sunset Boulevard" na West Endu, a sledeće godine dobila je i američku nagradu Tony nakon što je predstava prebačena na Brodvej.

Nikol Šerzinger Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Iako su The Pussycat Dolls originalno bile šesteročlana grupa, novu postavu čine samo Nikol Šerzinger, Kimberli Vajat i Ešli Roberts, koje su sve bile deo originalne grupe.

Foto: Steven/AFF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njihova nova turneja, nazvana "PCD Forever", obuhvatiće 53 datuma širom Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država i Evrope, a započeće u junu.

Uprkos brojnim obavezama, pevačica, plesačica i model drži do sebe, što se vidi i na njenoj liniji, posebno kad pozira u bikiniju.

Foto: Profimedia

Golišavim fotkama često počasti svoje pratioce na društvenim mrežama, koji je u komentarima obasipaju komplimentima.

Za nju su godine samo broj, pa je teško poverovati da puni 48.

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