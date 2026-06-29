Pevačica koja najviše voli da se fotka u bikiniju puni 48 godina: Ovo su njena najvrelija izdanja koja sve ostavljaju bez teksta (FOTO)
Nikol Šerzinger je američka pevačica i glumica, najpoznatija kao glavna pevačica grupe The Pussycat Dolls. Uz uspešnu muzičku karijeru ostvarila je i zapažene samostalne hitove i bila članica žirija u brojnim popularnim televizijskim talent-šou emisijama. Pažnju medija privlači i svojim vezama, ali i izgledom.Danas slavi 48. rođendan.
Slavna pevačica rođena je 1979. godine na Havajima, a odrasla je u Luivilu.
Glumom je počela da se bavi od 14. godine, a kasnije je studirala pozorište na Univerzitetu Wright.
U galeriji pogledajte fotografije Nikol Šerzinger u bikiniju:
Pre nego što je potpuno uronila u muzičku industriju, pevala je prateće vokale u Days of the New i bila deo grupe Eden's Crush. Pažnju medija danas privlači uglavnom svojim izgledom.
Atraktivna pevačica zapalila je nedavno scenu s još dve članice The Pussycat Dollsa pre nekoliko nedelja, a crveni lateks naglasio je njihove obline.
Nakon nastupa Nikol se na Instagramu zahvalila svima, ne skrivajući sreću i uzbuđenje zbog nastupa.
Nedavno je lepa Nikol pokazala fotke s plaže i zanosnu figuru. Pozirala je u bikiniju, a komplimenti su pljuštali. Pokazala je i guzu u tangicama.
U galeriji pogledajte fotografije Nikol Šerzinger u belom bikiniju:
Podsetimo, popularna ženska grupa The Pussycat Dolls objavila je u martu da se ponovo okuplja radi svetske turneje, te da uskoro izdaje i novi singl. Glavnu reč, kao i uvek, vodi zanosna Nikol Šerzinger.
Nikol Šerzinger je od poslednjeg nastupa s grupom ostvarila zapažen uspeh s obe strane Atlantika, pojavljujući se kao sudija u nekoliko sezona šoua "The X Factor".
Godine 2024. osvojila je prestižnu nagradu Olivier za najbolju glumicu u mjuziklu za ulogu u predstavi "Sunset Boulevard" na West Endu, a sledeće godine dobila je i američku nagradu Tony nakon što je predstava prebačena na Brodvej.
Iako su The Pussycat Dolls originalno bile šesteročlana grupa, novu postavu čine samo Nikol Šerzinger, Kimberli Vajat i Ešli Roberts, koje su sve bile deo originalne grupe.
Njihova nova turneja, nazvana "PCD Forever", obuhvatiće 53 datuma širom Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država i Evrope, a započeće u junu.
Uprkos brojnim obavezama, pevačica, plesačica i model drži do sebe, što se vidi i na njenoj liniji, posebno kad pozira u bikiniju.
Golišavim fotkama često počasti svoje pratioce na društvenim mrežama, koji je u komentarima obasipaju komplimentima.
Za nju su godine samo broj, pa je teško poverovati da puni 48.
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