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Porodica Arno jedna je od najbogatijih na svetu, a za impresivan uspeh jednako su zaslužni svi njeni članovi. Na čelu porodice je Bernar Arno, osnivač, predsednik i izvršni direktor kompanije LVMH, koja poseduje neke od najvećih svetskih luksuznih brendova, uključujući Louis Vuitton, Moët & Chandon, Fendi, Guerlain i druge. Njegovo bogatstvo procenjuje se na 151 milijardu dolara.

Uspešni preduzetnik od 1991. godine u braku je s Elen Mersje Arno, s kojom ima troje dece.

Foto: GONZALO FUENTES / AFP / Profimedia

Među njima je Frederik Arno, 31-godišnjak kojeg nazivaju najpoželjnijim neženjom na svetu. Naslednik LVMH-a nedavno je navodno raskinuo vezu s K-pop zvezdom iz grupe Blackpink i glumicom iz serije "White Lotus", Lalisom Lisom Manobal, zbog čega je i dobio pomenutu titulu.

Foto: Eliot Blondet -Pool / Sipa Press / Profimedia

Frederika su od 2022. godine povezivali s Lisom, i to zato što su više puta snimljeni zajedno, izgledajući vrlo blisko. Vezu nikada nisu zvanično potvrdili.

Lisa se navodnom partneru pridružila na nekoliko događaja povezanih s LVMH-om, dok je on prisustvovao koncertu grupe Blackpink u Los Anđelesu. Pre tri godine zajedno su posetili Veneciju, a družili su se i u Parizu kada je Lisa bila na svetskoj turneji sa svojom grupom. Međutim, njihovoj navodnoj romansi nedavno je, prema stranim medijima, došao kraj, te je preduzetnik ponovo slobodan.

Arno ima vrlo uspešnu karijeru. Prethodno je bio glavni izvršni direktor kompanije LVMH Watches, a od prošlog leta obavlja dužnost šefa luksuznog brenda Loro Piana.

Što se tiče njegovog ljubavnog života, uspešno ga krije od javnosti. Osim s Lisom, sina jednog od najbogatijih ljudi na svetu nisu povezivali ni sa kim.

Lisa je takođe veoma uspešna. Članica je najpoznatije ženske K-pop grupe, koja je oborila mnoge rekorde i ima najprodavaniju turneju svih vremena među ženskim sastavima. Lisa je 2021. godine debitovala samostalno singlovima "Lalisa" i "Money", koji su završili na Bilbordovoj lestvici Hot 100. Pre tri godine njena pesma "Money" je uvrštena u Ginisovu knjigu rekorda kao prva K-pop pesma solo izvođača koja je dostigla milijardu strimova na Spotifyju.