Zvezda serije "Prijatelji" raskinula s 13 godina mlađim dečkom: On već ima novu ljubav
Zvezda serije "Prijatelji", Kortni Koks, raskinula je dugogodišnju vezu s 13 godina mlađim muzičarom, Džonijem Makdejdom, piše People.
Glumica (62) i kantautor (49) poslednji put su viđeni u javnosti kada su prisustvovali US Openu u septembru 2025. godine, a pre toga je preko leta Koks uputila lepe reči svom, sada bivšem, partneru povodom njegovog rođendana. U slatkoj objavi poručila mu je: "Srećan rođendan čoveku koji može gotovo sve. Volim te uvek, Džej" Uz to je postavila fotografije Makdejda dok nastupa na bini, upravlja avionom i smeši se pored nje s ribom koju je ulovio.
"Kortni i Džoni i dalje imaju veliko poštovanje jedno prema drugom. Imali su vrlo duboku vezu i ostali su u izuzetnim odnosima. I dalje su sjajni prijatelji i iskreno brinu jedno za drugo. Ovo nije bio ružan raskid, jednostavno su došli do tačke u kojoj su im se životni putevi razišli", rekao je izvor za Daily Mail.
Ona inače živi u Los Anđelesu, dok je Džoni poslednjih godina uglavnom boravio u Londonu, pa se pretpostavlja da je udaljenost učinila svoje.Upoznali su se na kućnoj žurki s mnogo zvezda, koju je organizovala upravo ona, a vezu su započeli 2013. godine. Svega devet meseci kasnije su se verili.
Međutim, ovo nije prvi put da su raskinuli. Krajem 2015. godine raskinuli su veridbu, a pomirili su se godinu kasnije. Ipak, veridbu nisu obnovili.
Koks je pre dve godine ispričala kako su raskinuli tada tokom terapije za parove: "Tri godine kasnije, raskinuli smo i bilo je stvarno intenzivno. Raskinuli smo na terapiji. Nisam znala da će se to dogoditi, da li je trebalo da znam ili ne. Jednostavno je raskinuo u prvom minutu. A ja sam pomislila: šta? Bili smo vereni i bila sam toliko šokirana. Bila sam u tolikoj boli", ispričala je tokom epizode podkasta "Minnie Questions with Minnie Driver".
Izvori kažu kako je par zapravo raskinuo krajem 2025. godine. Džoni je navodno već započeo novu ljubavnu vezu, dok je Kortni nedavno viđena u Njujorku s kolegom iz serije "Shining Vale", Gregom Kinirom, ali kolege su potvrdile kako su samo prijatelji. Kortni iz pređašnjeg braka s bivšim suprugom Dejvidom Arketom ima ćerku Koko.
Video: Recept Kortni Koks za biftek s neobičnim sastojkom