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Zvezda serije "Prijatelji", Kortni Koks, raskinula je dugogodišnju vezu s 13 godina mlađim muzičarom, Džonijem Makdejdom, piše People.

Glumica (62) i kantautor (49) poslednji put su viđeni u javnosti kada su prisustvovali US Openu u septembru 2025. godine, a pre toga je preko leta Koks uputila lepe reči svom, sada bivšem, partneru povodom njegovog rođendana. U slatkoj objavi poručila mu je: "Srećan rođendan čoveku koji može gotovo sve. Volim te uvek, Džej" Uz to je postavila fotografije Makdejda dok nastupa na bini, upravlja avionom i smeši se pored nje s ribom koju je ulovio.

Kortni Koks plače zbog pobede Ige Švjontek Foto: Andrew Matthews, PA Images / Alamy / Profimedia

"Kortni i Džoni i dalje imaju veliko poštovanje jedno prema drugom. Imali su vrlo duboku vezu i ostali su u izuzetnim odnosima. I dalje su sjajni prijatelji i iskreno brinu jedno za drugo. Ovo nije bio ružan raskid, jednostavno su došli do tačke u kojoj su im se životni putevi razišli", rekao je izvor za Daily Mail.

Ona inače živi u Los Anđelesu, dok je Džoni poslednjih godina uglavnom boravio u Londonu, pa se pretpostavlja da je udaljenost učinila svoje.Upoznali su se na kućnoj žurki s mnogo zvezda, koju je organizovala upravo ona, a vezu su započeli 2013. godine. Svega devet meseci kasnije su se verili.

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Međutim, ovo nije prvi put da su raskinuli. Krajem 2015. godine raskinuli su veridbu, a pomirili su se godinu kasnije. Ipak, veridbu nisu obnovili.

Koks je pre dve godine ispričala kako su raskinuli tada tokom terapije za parove: "Tri godine kasnije, raskinuli smo i bilo je stvarno intenzivno. Raskinuli smo na terapiji. Nisam znala da će se to dogoditi, da li je trebalo da znam ili ne. Jednostavno je raskinuo u prvom minutu. A ja sam pomislila: šta? Bili smo vereni i bila sam toliko šokirana. Bila sam u tolikoj boli", ispričala je tokom epizode podkasta "Minnie Questions with Minnie Driver".

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Izvori kažu kako je par zapravo raskinuo krajem 2025. godine. Džoni je navodno već započeo novu ljubavnu vezu, dok je Kortni nedavno viđena u Njujorku s kolegom iz serije "Shining Vale", Gregom Kinirom, ali kolege su potvrdile kako su samo prijatelji. Kortni iz pređašnjeg braka s bivšim suprugom Dejvidom Arketom ima ćerku Koko.

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