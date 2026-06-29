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Francuska manekenka Tilan Blondo, koja je kao dete stekla svetsku slavu pod titulom "najlepše devojčice na svetu", udala se za pariskog di-džeja Bena Atala. Sudbonosno "da" su izgovorili na ceremoniji u Parizu, samo tri meseca nakon što su objavili veridbu, piše Daily Mail.

Venčanje nakon kratke veridbe

Vest o venčanju dolazi kao iznenađenje za mnoge, s obzirom na to da su veridbu objavili tek u martu ove godine. Svoju vezu su uglavnom držali privatnom, daleko od očiju javnosti, ali izvori bliski paru navode kako je njihova ljubav od početka bila jaka.

U galeriji pogledajte fotografije Tilan Blondo:

1/12 Vidi galeriju Tilan Blondo danas – nekadašnja najlepša devojčica na svetu Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, thylaneblondeau/instagram

"Oboje su veoma srećni. Venčanje je bilo upravo onakvo kakvo su želeli - intimno i elegantno, okruženi najbližim ljudima", izjavio je za medije prijatelj para.

Od dečje zvezde do modne ikone

Tilan je postala globalni fenomen sa samo šest godina, kada je njena fotografija krasila naslovnicu dečjeg izdanja časopisa Vogue. Uprkos ranoj slavi, uspešno je izgradila karijeru u svetu mode, te je danas cenjeni model i zaštitno lice brojnih poznatih brendova. Njen suprug, Ben Atal, poznato je ime na francuskoj muzičkoj sceni.

Foto: Thibaud MORITZ / AFP / Profimedia

Ceremonija u Parizu

Iako detalji o samoj ceremoniji još nisu objavljeni, pretpostavlja se da je venčanje održano u srcu Pariza. Prema navodima, Tilan je oduševila prisutne u venčanici koja je istakla njen prepoznatljiv stil.

Par se nakon venčanja još nije oglasio na društvenim mrežama, ali njihovi obožavatelji s nestrpljenjem očekuju prve fotografije.

1/10 Vidi galeriju Tilan Blondo Foto: Pichichipixx / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia

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