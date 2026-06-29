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Otac Anđelke Stević Žugić, Predrag Stević, preminuo je. Vest je podelio njegov sin, Bojan, koji je u objavi naveo:

– Sa bolom u srcu obaveštavam vas da je sinoć preminuo moj dragi otac Predrag Stević Preža. Sahrana će se obaviti u sredu, 1. jula, na Starom groblju u Požarevcu.

Povodom tužne vesti glumica se nije oglasila u javnosti.

Kao što su preneli pojedini mediji, Anđelka Stević Žugić ovih dana boravi na porodičnom odmoru u Parizu.

Otac Anđelke Stević Žugić bio je omiljen u svom gradu, uvažen prijatelj i komšija. Od njega se biranim rečima opraštaju oni koji su ga poznavali.

– Nema više mog najboljeg komšije Stević Predraga Preže, prestalo je da kuca srce izuzetnog čoveka. Porodici iskreno saučešće – navodi se u jednoj objavi.

Otac Anđelke Stević Žugić bio je njen heroj, a ona mu se javno obratila prošle jeseni kada je slavio rođendan.

– Juče je mom čuvaru bio rođendan. Najboljem čoveku koga znam. Sebi danas za svoj rođendan želim da budem roditelj kakav si ti meni – napisala je u nizu zajedničkih fotografija koje je objavila jutros na Instagramu.

(Kurir.rs/ Hello)

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