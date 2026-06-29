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Otac glumice Anđelke Stević Žugić, Predrag Stević, preminuo je u Požarevcu. Od voljenog oca oprostila se dirljivom objavom na društvenim mrežama.

Na svom Instagram profilu Anđelka je podelila niz zajedničkih, porodičnih fotografija koje svedoče o njihovoj bliskosti, a uz njih je napisala emotivne reči kojima je odala počast ocu i oprostila se od njega na veoma ličan i dostojanstven način.

- Moj anđeo čuvar. Moj ponos. Moj najbolji čovek na svetu. U svakom sledećem životu - biram tebe i naći ću te. Neka te anđeli čuvaju, a ti pevuši…. - napisala je Anđelka.

Anđelka Stević Žugić sa ocem Foto: Printscreen/Instagram/Andjelkap

Brat na mrežama saopštio tužnu vest

Bojan Stević, brat Anđelke Stević Žugić, se od oca oprostio putem društvenih mreža „Sa bolom u srcu obaveštavam vas da je sinoć preminuo moj dragi otac Predrag Stević Preža. Sahrana će se obaviti u sredu, 1. jula, na Starom groblju u Požarevcu”.

Otac Anđelke Stević Žugić bio je omiljen u svom gradu, uvažen prijatelj i komšija. Od njega se biranim rečima opraštaju oni koji su ga poznavali.

- Nema više mog najboljeg komšije Stević Predraga Preže, prestalo je da kuca srce izuzetnog čoveka. Porodici iskreno saučešće - navodi se u jednoj objavi.

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