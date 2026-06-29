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Danas važi za jednog od najcenjenijih domaćih glumaca, ali retki se sećaju kako su izgledali njegovi prvi televizijski koraci. Tokom repriznog emitovanja kultne serije "Gore-dole" iz 1996. godine, gledaoci su ponovo imali priliku da vide Ljubomira Bandovića u jednoj od njegovih ranih, epizodnih uloga, a mnogi su ga jedva prepoznali.

Ljubina slava će doći nekih desetak godina kasnije posle pomenute serije, sa ulogama u serijama "Vratiće se rode" i "Gorki plodovi", da bi nakon toga postao glavni glumac u mnogim predstavama i filmovima. Od tada do danas njegov izgled se značajno promenio, pa su se na društvenim mrežama nizali duhoviti komentari da bi i sam Bandović teško prepoznao sebe iz tog perioda.

Ljubomir Bandović u seriji "Gore-dole":

1/8 Vidi galeriju Ljubomir Bandović u seriji Gore-dole Foto: Printscreen RTS

Glumac je više puta govorio o tome da je ljubav prema glumi otkrio još kao dečak. Kako je svojevremeno ispričao, vrlo rano je shvatio da želi da život posveti upravo glumačkom pozivu, a ta odluka odredila je njegov profesionalni put i dovela ga do statusa jednog od najistaknutijih dramskih umetnika u regionu.

"Mama i tata su radili u fabrici "Koštana", pravili cipele, i dobijali su karte za pozorište. Ali nisu išli. Ne idu ni danas, ne gledaju ni mene. Brat i ja smo išli u pozorište. Ali kada sam sa 10 godina gledao Kraljevačko pozorište i predstavu "Moj tata, socijalistički kulak", shvatio sam da sve što hoću jeste da budem glumac. Uvideo sam da, ukoliko tu postoji način da praviš svoju stvarnost, onda je to umetnost koju ja hoću da stvaram."

Ljubomir Bandović Foto: Stefan Jokić

Glumac je jednom prilikom govorio i o svojim studijama.

- Kad sam posle prve godine fakulteta dobio stipendiju Narodnog pozorišta, moj otac mi je dao 100 maraka i jasno rekao: “Sinko, za ne daj bože smo ti tu”. Onda shvatiš da moraš tih 100 maraka da razvučeš, a samo sobu preko puta faksa sam plaćao 75 maraka sa cimerom. Ostane ti 25 maraka da budeš mlad, da jedeš, da izađeš. Onda sam zasukao rukave i radio. Istovarao kafiće, radio kao obezbeđenje, u šanku, nije me bilo sramota ničega, osim da prosim i kradem. Mladi danas ne znaju ono što smo mi prošli i upoznali devedesetih godina, hteli to ili ne hteli, a to je imperativ življenja. Kad te satera u ćošak, nema veze koliko su ti nežne ruke i koliko si platio te patike koje ne bi da ukaljaš u nekom kanalu koji kopaš. Sve to postane irelevantno kad zakrče creva i kad ona koju voliš očekuje da je izvedeš na piće, a ti nemaš novac, nemaš ni od koga da pozajmiš, i onda moraš da se snalaziš - rekao je Bandović u emisiji "Balkanskom ulicom".

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