Slušaj vest

Pomama za latino sapunicama na ovim prostorima počela je u drugoj polovini devedesetih, a glavni krivac bila je čuvena Kasandra. Mnogima su i danas u živom sećanju glavni likovi iz megapopularne venecuelanske serije, kako glavni, tako i oni sporedni, a Koraima Tores već decenijama je prva asocijacija na telenovele, čak i onima koji ih nikad nisu gledali. No, ako ste redovno pratili ljubavne dogodovštine lepotice iz cirkusa, bićete oduševljeni kada vidite s kim se juče pojavila u Dubaiju...

Sećate se Kasandre? Kako biste mogli da zaboravite, sve i da nijednu jedinu epizodu niste gledali... Istoimena serija, koja se upisala i u Ginisovu knjigu rekorda, snimana je 1992, ali kod nas se kasnije prikazivala. Tad je već Koraima Tores iza sebe imala zavidnu karijeru. Nedavno je ponovo posetila Beograd, gde su joj priredili holivudski doček, kao one 1997, kada je izazvala opštu euforiju posle koje dugo nije mogla da dođe sebi. Ni ona, ni mi.

Čuvena venecuelanska glumica, koja je nedavno proslavila 53. rođendan, ovih dana boravi u Dubaiju, gde joj je uručeno specijalno priznanje "Top Humanity Leaders Award". Zahvaljujući se domaćinima manifestacije, održane u luksuznom hotelu "Atlantis", istakla je da nagradu posvećuje svojoj otadžbini Venecueli, koja trenutno prolazi kroz veoma težak period nakon razornog zemljotresa.

No, to nije bilo sve. Isto priznanje dobio je i njen kolega iz "Kasandre", Osvaldo Rios (zgodni Ignasio i njegov brat blizanac Luis), portorikanski glumac (65) i model za kojim su žene svojevremeno "sekle vene", a ni sada ne izgleda ništa lošije. Međutim, mnogi su primetili da izgleda "previše dobro" – kao da je preterao sa botoksom i estetskim korekcijama, jer mu je lice "neprirodno ukočeno". A možda su ga samo stigle godine?

U svakom slučaju, doživotni fanovi telenovele ne kriju oduševljenje što su slavni duet ponovo videli zajedno posle toliko vremena. Iako su i Koraima Tores i Osvaldo Rios još uvek velike zvezde u Latinskoj Americi, posle popularne serije su se retko sretali na javnim događajima, pa je ovo bio pravi praznik za obožavaoce. I ne samo za njih.

(Kurir.rs/ Žena)

Bonus video: