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Kompanija Focus Features objavila je prvi trejler za film „Werwulf“ (Vukodlak) koji će premijerno stići u bioskope 25. decembra.

Prema zvaničnom sinopsisu, radnja filma smeštena je u Englesku 13. veka, gde tajanstveno stvorenje vreba maglovitim seoskim predelima, dok lokalne legende postaju zastrašujuća stvarnost za meštane.

Trejler nagoveštava da Aron Tejlor-Džonson tumači naslovno stvorenje koje prolazi kroz jezivu transformaciju, ostavljajući stanovnike sela u strahu. On i Lili-Rouz Dep ponovo sarađuju sa rediteljem Robertom Egersom, nakon zajedničkog rada na filmu „Nosferatu“. U novom istorijskom hororu vraćaju se i Vilijem Defo i Ralf Ajnison.

Foto: Universal / Ferrari / Profimedia

U ostalim ulogama pojavljuju se Džek Moris, Jan Bajvut, Riči Edvards i Bodi Rej Bretnak. Izvršni producenti filma su Kris Kolumbus i Elenor Kolumbus iz produkcijske kuće Maiden Voyage.

Pored kompanije Focus Features, producenti filma su i Robert Egers i islandski pisac Sjon, koji su prethodno zajedno napisali scenario za film „The Northman“ iz 2022. godine.

Foto: Universal / Ferrari / Profimedia

Focus Features sarađivao je na svim Egersovim filmovima, uključujući i hvaljeni „Nosferatu“, koji je premijerno prikazan na Božić 2024. godine. U tom ostvarenju Lili-Rouz Dep igrala je mladu ženu koju progoni vampir grof Orlok, koga je tumačio Bil Skarsgard. Aron Tejlor-Džonson igrao je Fridriha Hardinga, skeptika koji čvrsto veruje da vampiri ne postoje. U filmu su igrali i Nikolas Holt i Ema Korin. Film je tokom božićnog vikenda zaradio 40 miliona dolara, a ukupna svetska zarada premašila je 181 milion dolara.

Robert Egers već je stekao ugled kao jedan od najznačajnijih autora modernog horora. Režirao je film „The Northman“ sa Aleksanderom Skarsgardom u glavnoj ulozi, kao i horor „The Witch“ sa Anjom Tejlor-Džoj i Ralfom Ajnisonom. Godine 2019. snimio je i psihološki horor „The Lighthouse“, u kojem su glavne uloge ostvarili Robert Patinson i Vilijem Defo.

(Kurir.rs/ Variety)

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