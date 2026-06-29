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Nastavak kultnog filma "Đavo nosi Pradu 2" stigao je pred publiku krajem aprila 2026. godine i gotovo preko noći postao jedna od najgledanijih i najkomentarisanijih premijera. Verne obožavaoce originalnog filma, posebno je privukla činjenica da su svi glavni glumci ponovili svoje uloge nakon dve decenije.

Meril Strip, En Hatavej, Emili Blant i Stenli Tuči ponovo su se našli u svojim kultnim ulogama u filmu "Đavo nosi Pradu 2", a ekipi su se pridružili i Kenet Brana i Džastin Teru, dok je specijalna gošća bila Lejdi Gaga, koja je imala nastup u jednoj sceni. Sada internetom kruži video greški sa snimanja, što je nasmejalo mnoge. Ipak, jedna scena posebno se izdvojila.

Tokom snimanja nastavka, u kancelarijama Diora, Ana Vintur je posetila set, a u jednoj od scena ona preuzima ulogu osobe koja čeka Mirandu, Najdžela i Endi, umesto Emili, prenosi Nova.rs.

Pojava Ane Vintur iznenadila je glumce, a ovaj momenat, kao i još neke greške sa snimanja, pogledajte u prilogu u tekstu.

Bonus video: