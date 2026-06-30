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Naslednik čuvenog kantautora Đorđa Balaševića, Aleksa Balašević, prikazao je na društvenoj mreži Instagram idilične kadrove iz porodičnog doma u Novom Sadu. Iskoristivši toplo letnje vreme za odmor, on je potražio osveženje u velikom dvorišnom bazenu, a najlepše društvo pravila mu je njegova mezimica, ćerkica Vera.

Aleksa je sa širokim osmehom na licu uživao u vodi dok je malu Veru nosio na ramenima, svedočeći o tome koliko mu prija očinska uloga. Ovaj intimni porodični kutak zaklonjen je od pogleda gustom živom ogradom u dvorištu njihove kultne novosadske rezidencije, koja već decenijama predstavlja simbol privatnosti i utočišta porodice Balašević, gde je stvarao i sam Đorđe.

Aleksa Balašević sa ćerkom Verom u bazenu
Aleksa Balašević sa ćerkom Verom u bazenu Foto: Printscreen/instagram/balasevicaleksa

Ova emotivna objava na njegovom storiju u kratkom roku je privukla pažnju vernih pratilaca, koji su sa oduševljenjem reagovali na dirljive momente zabave oca i ćerke na suncu.

Odluka o imenu naslednika

Kao što je javnosti poznato, Aleksa i njegova izabranica Nikolina dobili su i sina kojem su nadenuli ime Đorđe, u znak sećanja na slavnog dedu. Međutim, ponosni otac priznaje da je prvobitno imao drugačije planove i da se u početku protivio toj ideji.

"Moram da priznam, ja nisam bio za to, ja sam bio da ima svoje ime. Međutim u skupštini, u kojoj nisam većina i mama, sestre i žena su bile za to da bude Đorđe. Pošto sam izgubio većinu na skupštini morao sam da budem deo te rezolucije. Dobio je ime po dedi, ali i čukundedi. Đole je dobio ime po svom dedi, moj mali Đole je dobio isto ime po svom dedi. Ovo je treći Đole Balašević u ovoj ravnici i nadam se da će kao i moj pradeda, ali moj tata od komšiluka, pa do ostatka sveta biti prihvaćen kao i oni," otkrio je mlađi Balašević.

Pogledajte u galeriji kako izgleda porodična kuća Alekse Balaševića:

Imanje Balaševića Foto: Printscreen/Instagram/olivera.balasevic

Vera u večni život

Aleksa je podelio i duboko lična uverenja o tome kako njihov pokojni otac i deda i dalje sa neba posmatra i čuva svoju porodicu.

"Ja znam da je on srećan zbog unuka, ja sam neko ko veruje u vaskrsenje, ja sam svestan da Đole zna za sve to. Ubeđen sam da je Đole učestvovao u tom Božijem transferu od neba ka zemlji. Znam koliko je on uvek bio pažljiv, ali i paranočan, ubeđen sam da on sve to gleda kako mi radimo kako sa Verom, tako i sa sinom. Tu je. Od odlaska mog oca u večnost 2021. godine, mislim da je Verino rođenje 22. avgusta 2022, bilo ono što je moju mamu trglo na najbolji način, ovo je takođe lep talas u svemu tome," zaključio je Aleksa.

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