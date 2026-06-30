Novi dom

Razlozi selidbe

"Sloboda i Vojin su ovaj stan kupili pre više od godinu dana. Kad je ona žena napala Slobodu, to je bilo u blizini te zgrade. Stan ima veću kvadraturu nego ovaj u kom žive, a s obzirom na to da im deca rastu, stan u kom su dosad živeli postao je tesan. Odlučili su se za ovaj kraj jer im je sve po meri. Lokacija, okruženje, kvalitet zgrade. Znate da su oni skromni i da nemaju te komplekse da žive po luksuznim naseljima u Beogradu, već im je samo bilo bitno da pronađu nekretninu koja će im u potpunosti odgovarati. Oni su se u dogovoru s ćerkama odlučili za ovaj stan i nisu žurili sa useljenjem, već su hteli da ga renoviraju po svojoj meri, s obzirom na to da je u pitanju starija gradnja," ispričao je tada njihov sused za "Kurir".