Sloboda Mićalović u vatreno crvenom bikiniju: Glumica podelila opasne kadrove, pokazala kako uživa (FOTO)
Popularna dramska umetnica Sloboda Mićalovićpodelila je sa svojim pratiocima na Instagramu kadrove na kojima uživa u sunčanju. Ona je napravila selfi fotografiju dok se odmarala na ležaljci, noseći moderne naočare sa specifičnim osmougaonim okvirom. Glumica je pozirala u kupaćem kostimu vatrene nijanse crvene boje, dok se u pozadini vidi bujno dekorativno zelenilo.
Oko vrata je imala lančić sa krstićem, a komplimenti njenih obožavalaca ispod ove fotografije ne prestaju da pristižu. U opisu ove letnje objave Sloboda je ostavila samo simbol dve čaše koje nazdravljaju, što jasno svedoči o tome da supruga glumca Vojina Ćetkovića maksimalno koristi slobodno vreme za opuštanje.
Novi dom
Ovaj poznati glumački par nedavno je sproveo veliku životnu promenu i nakon dugog niza godina provedenih na Novom Beogradu, svoju novu bazu stvorio u Zemunu. Odluku da promene kraj doneli su zajednički sa svojim ćerkama Milom i Verom, jer im je usled odrastanja naslednica bio neophodan komforniji i prostraniji krov nad glavom.
Njihova nova nekretnina nalazi se u objektu starije arhitekture koji je prepoznatljiv po vrhunskom kvalitetu gradnje i izvrsnoj poziciji. Okružena zelenim površinama i parkovima, sa otvorenim pogledom na Dunav, ova lokacija pruža savršene uslove za mirnu porodičnu svakodnevicu.
Pogledajte u galeriji fotografije Slobode Mićalović:
Razlozi selidbe
Izvor iz njihovog bliskog komšiluka pred kraj protekle godine detaljnije je opisao motive koji su naveli umetnike na ovaj korak.
"Sloboda i Vojin su ovaj stan kupili pre više od godinu dana. Kad je ona žena napala Slobodu, to je bilo u blizini te zgrade. Stan ima veću kvadraturu nego ovaj u kom žive, a s obzirom na to da im deca rastu, stan u kom su dosad živeli postao je tesan. Odlučili su se za ovaj kraj jer im je sve po meri. Lokacija, okruženje, kvalitet zgrade. Znate da su oni skromni i da nemaju te komplekse da žive po luksuznim naseljima u Beogradu, već im je samo bilo bitno da pronađu nekretninu koja će im u potpunosti odgovarati. Oni su se u dogovoru s ćerkama odlučili za ovaj stan i nisu žurili sa useljenjem, već su hteli da ga renoviraju po svojoj meri, s obzirom na to da je u pitanju starija gradnja," ispričao je tada njihov sused za "Kurir".
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