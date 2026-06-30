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Američka glumica Davej Čejs, najpoznatija po ulogama u horor filmu "Krug" (The Ring) i pozajmljivanju glasa u animiranom filmu "Lilo & Stitch", preminula je u 36. godini od posledica AIDS-a, stoji u zvaničnom izveštaju medicinskog istražitelja Okruga Los Anđeles, javlja BBC.

Čejs je preminula 16. juna, a njen menadžer Džon Rajan je prošle nedelje izjavio da je uzrok smrti bila sepsa uzrokovana meningitisom.

Foto: Jason Merritt / Getty images / Profimedia

Međutim, zvanični nalazi obdukcije navode AIDS kao uzrok smrti, dok je pod propratnim faktorima navedena hronična zloupotreba više vrsta supstanci. Slučaj se u zvaničnim dokumentima i dalje vodi kao otvoren.

Njen otac, Džon Dejvid Švalijer, potvrdio je za medije da je nekadašnja dečja zvezda pre smrti bila beskućnica, te da je u Los Anđelesu živela s partnerom.

Davej Čejs započela je glumačku karijeru kad je imala četiri godine, a prvu televizijsku ulogu ostvarila je s devet godina u seriji "Sabrina, mala veštica". Širu prepoznatljivost stekla je 2001. godine ulogom Samante Darko u filmu "Donnie Darko", a potom i u nastavku "S. Darko" iz 2009. godine.

Međunarodni uspeh ostvarila je 2002. ulogom Samare Morgan u filmu "Krug", za šta je osvojila i MTV filmsku nagradu za najboljeg negativca.

Iste godine je pozajmila glas liku Lilo u Diznijevom animiranom filmu "Lilo & Stitch", što joj je donelo nagradu Annie, a glas je pozajmila i liku Chihiro u engleskoj verziji japanskog animea Avanture male Chihiro (Spirited Away). Značajniju televizijsku ulogu ostvarila je i u HBO-ovoj dramskoj seriji "Velika ljubav" (Big Love).

Prema izjavi njenog menadžera, Čejs se u potpunosti povukla iz glumačkog posla 2015. godini, prenosi BBC.

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