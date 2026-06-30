Slušaj vest

Svetski poznati model Bela Hadid, čije je puno ime Izabela Kair Hadid, ponovo prolazi kroz izuzetno težak period usled ozbiljnih zdravstvenih komplikacija izazvanih hroničnom lajmskom bolešću. Ona je potpuno iskreno otvorila dušu o emotivnom i fizičkom teretu koji sa sobom nosi ovo opasno stanje, priznajući da je u trenucima očaja sebi pripisala čak 12 različitih dijagnoza.

Poznata dvadesetdevetogodišnja lepotica oglasila se putem serije objava na društvenoj mreži Instagram u četvrtak, nakon što je otkrila da se već danima suočava sa ekstremnom iscrpljenošću, takozvanom maglom u mozgu i neprekidnim bolovima u telu.

Borba sa nevidljivim neprijateljem

Uprkos tome što se strogo pridržava uputstava medicinskih stručnjaka, Bela se i dalje suočava sa teškim napadima bolesti koji narušavaju kvalitet njenog života:

"Primenila sam svaki protokol od svakog doktora kojeg sam posetila i još uvek mi ništa ne pomaže", priznala je Bela Hadid.

Ona je istakla da ju je najnoviji nalet bolesti ostavio potpuno slomljenom, kako fizički, tako i psihički. Kroz dugačko pismo objasnila je koliko je okolini zapravo teško da razume hronično obolele ljude ukoliko kroz takvo iskustvo sami nisu prošli. Detaljno je opisala kako se dugotrajni simptomi poput bolova, dezorijentisanosti, anksioznosti i učestalih infekcija vremenom pretvaraju u duboku izolaciju i depresivna stanja.

Pogledajte u galeriji teške trenutke Bele Hadid:

1/12 Vidi galeriju Bela Hadid borba sa bolesti Foto: Printscreen/Instagram

"Borite se, konačno dočekate nekoliko dobrih dana, pomislite da ste pronašli pravi protokol, pravu rutinu i pravi tretman, a onda se napad vrati i odjednom više ništa nije sigurno", dodala je slavna zvezda.

Surova priroda ove bolesti stalno je primorava da otkazuje poslovne i privatne planove, jer ujutru nikada ne zna u kakvom će se stanju probuditi.

"Budite se sa anksioznošću koja već živi u vašem telu, osećate fizički bol pre nego što vam stopala i dotaknu pod, a nekako i dalje morate da pronađete snagu da pregurate još jedan dan u telu i umu koji su potpuno iscrpljeni", podelila je ona svoju patnju sa milionima pratilaca.

Male pobede u svakodnevnoj rutini

Ipak, uprkos mučnoj svakodnevici, Bela je uputila reči ohrabrenja svima koji vode slične bitke, poručivši im da nikada ne gube nadu. Napomenula je da proces ozdravljenja nije linearan i da čvrsto veruje kako svaka muka ima dublji smisao koji na kraju donosi veću unutrašnju snagu i empatiju.

Pogledajte u galeriji kako je Bela Hadid izgledala pre lajmske bolesti:

1/9 Vidi galeriju Bela Hadid Foto: Patrica Schlein / StarMax / Profimedia, Lev Radin / Zuma Press / Profimedia, Anthony Behar / ddp USA / Profimedia

Manekenka je objavila i selfi fotografiju na kojoj plače, pokazujući da se zdravstvene tegobe ne smiruju, iako strogo prati terapiju. Čak ni posle 11 sati neprekidnog sna i čestih dnevnih odmora, olakšanje ne dolazi. Priznala je da ostaje bez daha tokom obične šetnje do kuhinje, a našalila se i na račun kognitivnih poteškoća, rekavši da se njene poslednje dve moždane ćelije bukvalno svađaju zbog strašne blokade u mislima. U takvom stanju, najjednostavnije higijenske navike postaju ravne podvigu.

"Ipak sam se istuširala a da se nisam onesvestila, tako da ponavljam, ako znate o čemu pričam onda znate, to je za mene danas bio zaista veliki uspeh", podelila je Bela sa svojim obožavaocima.

Pogledajte video: Bela Hadid ostala bez zuba zbog lajmske bolesti