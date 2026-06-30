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Kejt Midlton je na Instagramu otkrila da je učestvovala u planinarskom izazovu "National Three Peaks Challenge". Objavila je fotografiju s vrha škotske planine Ben Nevis, te se raspisala o tome kako dijagnoza raka utiče na pacijente.

"Rak ne pogađa samo telo. On menja način na koji razmišljate i osećate se, te duboko utiče na svaki aspekt života. To znam iz ličnog iskustva i svesna sam da put kroz lečenje i život nakon njega zahteva mnogo više od same medicine. Prihvatila sam izazov National Three Peaks Challengea ne samo kao fizički poduhvat, već i kao priliku da istražim život nakon dijagnoze, te da na svoj način uzvratim zajednici. The Royal Marsden za mene ima posebno značenje, a njegova briga i stručnost menjaju živote nebrojenih ljudi', napisala je.

"Ovim izazovom želim da podignem svest o dubljim posledicama teških bolesti i važnosti celovitog pristupa zdravstvenoj brizi. Svaka je osoba drugačija, a pristup koji u centar stavlja celokupnu osobu omogućuje obolelima od raka da se lakše nose s duboko ličnim izazovom dijagnoze. Holističke terapije nadopunjuju kliničko lečenje i pomažu pacijentima da očuvaju dobrobit, otpornost i kvalitet života tokom iznimno teškog perioda", dodala je.

U galeriji pogledajte kako je Kejt Midlton izgledala na 77. rođendanu kralja Čarlsa:

1/5 Vidi galeriju Kejt Midlton na 77. rođendanu kralja Čarlsa Foto: Toby Shepheard / AFP / Profimedia

"Pred nama je prilika da oblikujemo budućnost holističke medicine za obolele od raka i omogućimo većem broju ljudi širom zemlje pristup individualizovanoj podršci koja može da donese stvarnu i značajnu razliku tokom lečenja i nakon njega. Ovaj izazov podržaće Royal Marsden Cancer Charity i pomoći da se unapredi dostupnost i razumevanje holističke medicine koja doprinosi oporavku i procesu ozdravljenja pacijenata širom Ujedinjenog Kraljevstva", otkrila je.

Kejt Midlton na kraljevskom venčanju u bež haljini i sa pletenom torbicom Foto: Zak Hussein / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Ozdravljenje, bilo lično ili zajedničko, nije samo pitanje popravljanja onoga što nije u redu. Ono znači pronaći ravnotežu u načinu na koji živimo - između truda i prihvatanja, između kontrole i poverenja, između razmišljanja i jednostavnog bivanja. Jer na kraju, hrabrost nije samo u tome da nastavimo da idemo napred. Ona je i u tome da znamo da ostanemo čvrsto na zemlji, povezani sa sobom i drugima, te prisutni u trenutku, bez obzira na put ili predeo kojim prolazimo", zaključila je.

Kejt Midlton u crvenoj haljini na prijemu organizacije Cancer Research UK u Palati Sent Džejms Foto: Pool / Zuma Press / Profimedia

Njena emotivna objava oduševila je mnoge. Podsetimo, Kejt je o svojoj borbi s rakom prvi put govorila u martu 2024, a zatim je smanjila svoje kraljevske dužnosti, te je u septembru iste godine otkrila da je završila hemoterapijsko lečenje. U januaru 2025. podelila je dobre vesti da je napokon u remisiji.

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