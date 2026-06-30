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Obožavaoci muzičke zvezde Harija Stajlsa ostali su u šoku i uplašeni nakon što je pevač iznenada posrnuo i završio na podu tokom nastupa, ali je ubrzo razjašnjeno šta je dovelo do ove dramatične scene. Na video-materijalu koji je zabeležen tokom njegovog koncerta u Londonu, uočava se trenutak kada muzičar gubi oslonac i pada, nakon čega je izvesno vreme ostao da leži u horizontalnom položaju pre nego što je ponovo stao na noge.

Neposredno pre ovog pada, on je izvodio svoj prepoznatljivi performans poznat kao "kit potez" (whale move), koji podrazumeva da zabaci glavu i izbaci vodu iz usta, pa se u prvi mah činilo da mu je prosto bio neophodan kraći odmor. Iako su ekstremno visoke temperature napravile kolaps širom Velike Britanije i primorale organizatore da koriguju bezbednosne protokole na njegovim koncertima, tropska žega ipak nije bila krivac za ovaj pad.

Kako prenosi portal TMZ, neprijatna scena se odigrala zbog sitnog peha na sceni tokom njegove uobičajene komunikacije sa posetiocima. Izvori bliski pevaču potvrdili su za ovaj medij da se pop zvezda u jednom trenutku nesrećno zagrcnula vodom, što je izazvalo privremeni gubitak ravnoteže.

Dvadeset sekundi neizvesnosti

Na spornom snimku se jasno vidi da muzičar leži nepomično na podijumu oko dvadeset sekundi pre nego što je uopšte uspeo da se pomeri. Jedan od prisutnih posetilaca koji je usnimio ovaj trenutak podelio je video uz komentar: "Čovek se srušio."

Stajls je ostao na leđima, kašljući i vidno pokušavajući da povrati dah nakon što mu je tečnost otišla u pogrešan smer. Kada je konačno uspeo da ustane, na zadnjem delu njegove košulje ocrtavala se ogromna mrlja od znoja, što svedoči o naporu i uslovima u kojima nastupa.

Pogledajte fotografije Harija Stajlsa:

1/5 Vidi galeriju Hari Stajls paparaco Foto: Raw Image Ltd / Goff Photos / Profimedia

Profesionalizam uprkos tropskim vrelinama

Ipak, izvođač planetarnog hita "As It Was", koji je za ovu priliku odabrao specifičnu odevnu kombinaciju sa kravatom i kratkim šortsom, brzo se oporavio od šoka. Samo nekoliko trenutaka kasnije, on je sasvim normalno potrčao binom, pozdravljajući i mašući vernoj publici koja ga je bodrila.

Kamere su zabeležile kako publici usnama šalje poruku "hvala". Jasno je da se, uz velike toplotne talase i ovaj iznenadni incident sa gušenjem, pevač suočava sa ozbiljnim izazovima tokom ove koncertne turneje.

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