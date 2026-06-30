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Dok Kristijano Ronaldo s Portugalijom igra na Svetskom prvenstvu, njegova verenica Georgina Rodrígez uživa u Majamiju, gde je na plaži pokazala figuru u bikiniju i verenički prsten vredan između četiri i pet miliona dolara.

Društvo su joj pravile prijateljice, a pažnju je privukla u crnom bikiniju i ružičastoj marami.

U galeriji pogledajte paparaco fotografije Georgine Rodrigez na plaži u Majamiju:

1/4 Vidi galeriju Georgina Rodrigez na plaži u Majamiju Foto: MiamiPIXX/Vaem / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

U bikiniju je istakla svoju zavidnu figuru, a njene obline, koje i inače rado naglašava modnim odabirima, ovoga puta su još više došle do izražaja.

Posebno se isticao njen verenički prsten s ovalnim dijamantom od 37 karata, čija se vrednost procenjuje između četiri i pet miliona dolara.

Foto: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia

Kristijano je Georginu zaprosio prošlog avgusta, nakon osam godina veze. Kasnije je otkrio da je prosidba bila spontana i dogodila se oko jedan sat ujutro, nakon što su ga njihova deca podstakla da zaprosi "ženu svog života".

U galeriji pogledajte fotografije Kristijana Ronalda i Georgine Rodrigez s decom:

1/10 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez sa decom Foto: Ciao Pix / Shutterstock / SplashNews.com / Splash / Profimedia

U međuvremenu Ronaldo s Portugalijom nastavlja borbu na Svetskom prvenstvu. Nakon prolaska grupe, Portugalija će u šesnaestini finala igrati protiv Hrvatske.

Video: Georgina i Ronaldo na jahti