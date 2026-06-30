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Sinovi pop zvezde Britni Spirs, Šon Preston (20) i Džejden Džejms (19), privukli su ogromnu pažnju javnosti kada su se zajedno pojavili na pariskom kasting-vikendu i prošetali modnom pistom. Oni su poneli modele čuvenog brenda "Vetements" u okviru predstavljanja muške kolekcije za proleće i leto 2027. godine. Braća, koju je pevačica dobila tokom bračne zajednice sa Kevinom Federlajnom, pokazala su izuzetan talenat za modeling tokom ove prestižne evropske modne manifestacije.

Stariji brat Šon Preston predstavio se publici u elegantnom satenskom mantilu nalik sakou, koji je upario sa klasičnom košuljom, kravatom i teksas pantalonama. Sa druge strane, mlađi Džejden Džejms opredelio se za znatno svedeniji, minimalistički stil, prošetavši u beloj atlet-majici i farmerkama sa upečatljivim kožnim kaišem.

Ovaj zajednički angažman ujedno je i jedna od retkih prilika kada su braća viđena i uslikana zajedno na nekom javnom dešavanju.

Uspon mlađeg brata na svetskoj modnoj sceni

Učešće na reviji u Parizu došlo je ubrzo nakon što je Džejden sredinom maja posetio glamuroznu Diorovu (Dior Cruise) modnu reviju u Los Anđelesu.

Na tom holivudskom događaju, gde su se okupila mnoga zvučna imena poput Majli Sajrus i Sabrine Karpenter, mlađi sin Britni Spirs pojavio se u neobaveznom izdanju – kariranoj košulji, farmerkama i tamnozelenoj jakni, čime je potvrdio da ozbiljno korača ka svetu mode.

Porodični trenuci i podrška slavne majke

Iako se retko eksponiraju, početkom marta meseca Britni Spirs je na svom Instagram profilu objavila video sa Džejdenom, pokazavši pratiocima da među njima vlada harmonija.

Pogledajte fotografije sinova Britni Spirs u detinjstvu:

1/7 Vidi galeriju Britni Spirs sa sinovima Šon Prestonom (20) i Džejdenom Džejmsom (19). Foto: Matt Carrington / Pacific coast news / Profimedia, TWITTER / Planet / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Hvala svima na podršci… Provoditi vreme sa porodicom i prijateljima pravi je blagoslov. Budite dobri jedni prema drugima", poručila je tada muzička zvezda u opisu snimka.

Nakon velikog zajedničkog debija na Nedelji mode u Parizu, očigledno je da Šon i Džejden uspešno krče sopstveni put u industriji visoke mode, istovremeno čuvajući bliske porodične veze sa majkom.

Pogledajte video: Bizarni video Britni Spirs