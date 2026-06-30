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UPOZORENJE: Tekst sadrži spojlere! Ako još uvek ne želite da znate detalje iz nove epizode "Kuće zmaja", nemojte čitati dalje.

Druga epizoda treće sezone serije "Kuća zmaja" nadmašila je premijeru i srušila rekorde, dostigavši impresivnu ocenu 9,5/10 na popularnoj stranici IMDb u trenutku pisanja članka. Iako se premijerna epizoda, koja je prikazala dugo očekivanu Bitku kod Ždrela, mogla da se pohvali visokom ocenom 9,2/10, nastavak ju je zasenio već u samom startu, piše Winter is Coming.

Rekordne ocene na početku sezone

Premda ocene na IMDb-u nisu konačan sud o kvalitetu i podložne su promenama, svakako su odličan brzi pokazatelj popularnosti pojedinih epizoda.

Foto: Warner Bros

Prošlonedeljna premijera treće sezone postavila je rekord serije s početnom ocenom 9,4/10 na osnovu 10 hiljada glasova, ali ta brojka je u međuvremenu pala na 9,2/10 nakon što je pristiglo više od 35 hiljada ocena. Slično tome, druga epizoda naziva "Queen's Landing" izjednačila je početni uspeh premijere, zadržavši ocenu 9,5/10 na osnovu 22 hiljade glasova.

S ocenom 9,5/10, nova epizoda sada deli titulu najbolje ocenjene epizode "Kuće zmaja" svih vremena s epizodom iz druge sezone "The Red Dragon and the Gold".

Foto: Warner Bros

Emotivne posledice umesto bitke

Za razliku od premijere ispunjene akcijom, "Queen's Landing" ne donosi veliku bitku, već se fokusira na teške emocionalne posledice Bitke kod Grotla. Epizoda počinje trenutkom u kojem Renira Targarjen (Ema D'Arsi) saznaje za smrt svog sina Džaserisa (Hari Kolet).

Osim toga, kako se ratna sreća okreće protiv Zelenih, Alisent Hajtauer (Olivija Kuk) pokušava da pobegne iz Kraljeve luke, što otvara put Demonu (Met Smit) i Reniri da zauzmu grad. U dramatičnim završnim trenucima, Demon prisiljava Reniru da pogubi Ota Hajtauera (Ris Ivans), što ona i učini neposredno pre nego što Alisent ulazi u prestolnu dvoranu i zatiče telo svog oca.

Foto: Warner Bros

Umesto brze akcije, ova epizoda ponudila sirove emocije i gurnula radnju napred kroz porodičnu dramu i slom koji su centralna tema serije. Po svojoj težini i emotivnom naboju, podsetila je na hvaljene epizode poput "The Lord of the Tides".

Poređenje s ostatkom franšize

Naravno, očekuje se da će ocena 9,5/10 za "Queen's Landing" blago pasti kako desetine hiljada novih gledalaca budu dodavali svoje ocene na IMDb-u, ali takve početne brojke se retko značajno menjaju. Zanimljivo je da, uprkos velikom uspehu, ovo ipak nije najbolje ocenjena epizoda iz sveta Pesme leda i vatre ove godine.

Ta čast pripada četvrtoj i petoj epizodi serije "Vitez sedam kraljevina", "Seven" i "In the Name of the Mother", koje su obe zadržale ocenu 9,5/10.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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