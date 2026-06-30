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Snimak sa prvog nastupa legendarnih Bitlsa u emisiji "Top of the Pops" 1964. godine ponovo se pojavio u javnosti, na oduševljenje mnogih obožavalaca koji ga nazivaju "svetim gralom" kultnog sastava.

Grupa za očuvanje filmova "Film is Fabulous!" otkrila je da je nabavila celovit 35-milimetarski film nastupa koji se održao 19. marta 1964. u Television Theatre u Londonu. Na njemu su izveli pesme "Can‘t Buy Me Love" i "You Can‘t Do That", dan pre nego što su objavljene na singlu.Snimak prikazuje četiri zrnasta kadra prve i dva kadra druge pesme, a sadrži i gafove sa nastupa, kao i zadirkivanje među članovima. Prikazan je i trenutak kada je Džon Lenon napravio smešnu grimasu, a kamera ga je snimila u krupnom planu.

"Isečci sa filmskog snimka prikazuju studio, tehničare i šminkere. Prva pesma, "Can‘t Buy Me Love", snimljena je u četiri pokušaja, a dva su prekinuta zbog tehničkih grešaka. Tokom pauza, Bitlsi su se otvoreno šalili i moglo se videti kako plešu kako bi se zabavili. Druga pesma, "You Can‘t Do That", snimljena je u dva pokušaja. Tokom drugog od ovih snimanja, Džon Lenon je napravio smešnu grimasu kada je kamera ušla u "krupni plan". To je zabavan deo istorije Bitlsa“, poručili su iz grupe "Film is Fabulous!"

Uništena originalna traka i restauracija za BBC

Film je grupi dala porodica preminulog bivšeg stručnjaka iz filmske industrije. Kako je najavila grupa, originalni 35-milimetarski film nastupa biće restauriran i vraćen u BBC arhivu. BBc je obrisao i ponovo iskoristio originalnu traku, što je bila rutinska praksa u to vreme. Zbog toga su ostali samo zrnasti, iskrivljeni fragmenti i negativi za koje se zna da su preživeli više od 60 godina.

Nije poznato kada će javnost moći da vidi snimke, ali grupa navodi da su u toku razgovori sa ciljem da sadržaj postane dostupan široj publici. Otkriće ovog materijala novo je iznenađenje za obožavaoce, koji će uskoro moći da uživaju i u kolorizovanoj verziji pesme "All You Need Is Love" koja se emitovala na BBC, a koju će prvi put objaviti "Apple Corps" povodom Svetskog dana Bitlsa.

Pogledajte u galeriji fotografije Bitlsa:

1/6 Vidi galeriju Bitlsi Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia, Profimedia

Rani počeci i transformacija benda iz Liverpula

Priča o Bitlsima počela je 1958. godine, kada su Džon Lenon i Pol Makartni napisali muziku za "Love Me Do", dok su još bili tinejdžeri. Zajedno su formirali bend "The Quarrymen", uz Džordža Harisona. Kasnije su sastav preimenovali u "Johnny and the Moondogs" za potrebe muzičkog takmičenja na kojem nisu pobedili.

Međutim, tada su pronašli basistu Stjuarta Satklifa, a kasnije su upotpunili postavu sa bubnjarem Pitom Bestom. Ime Bitlsi su preuzeli u avgustu 1960. godine, nakon čega su počeli da nastupaju širom rodnog grada Liverpula, a kasnije su imali rezidenciju u nemačkom Hamburgu. Članovi su nedugo zatim napustili Nemačku, a Stjuart je ostao. Bivši basista preminuo je u aprilu 1962. godine.

Dolazak Ringa Stara i planetarni uspeh

Drugi članovi nastavili su da nastupaju u Liverpulu, a krajem jula 1962. godine potpisali su ugovor sa "Parlophone". Pre toga su bubnjara zamenili Ringom Starom. U septembru iste godine krenuli su sa snimanjem pesme "Love Me Do", koja je objavljena mesec dana kasnije.

Ringo Star i Barbara Bah Foto: Universal Archive/Universal Images Group / Universal images group / Profimedia

Iako je u početku pesma bila umereno uspešna, nakon nekog vremena završila je na prvom mestu američkih muzičkih toplista. Bitlsi su nakon debitantskog singla nastavili da nižu neverovatne uspehe koji su ih upisali u istoriju muzičke industrije, pre nego što se sastav konačno rastao 1970. godine.

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