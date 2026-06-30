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Anđelina Džoli nije bila u vezi otkako se 2016. godine razišla s kolegom glumcem Bredom Pitom. Oskarovka, koja retko govori o svom privatnom životu, otkrila je to u nedavnom intervjuu, naglasivši kako je protekle decenije bila fokusirana na svoju decu, piše Entertainment Weekly. Džoli i Pit upoznali su se 2005. na snimanju filma "Gospodin i gospođa Smit", a rastali su se 2016. godine.

Decenija posvećena deci

"Iskreno, nisam izlazila ni sa kim otkako sam se pre deset godina razvela", izjavila je za Yahoo Entertainment. "Nekako sam posložila u glavi da taj deo mene nije u centru mog života dok sam fokusirana na decu i porodicu."

U galeriji pogledajte fotografije Breda Pita i Anđeline Džoli iz perioda dok su bili u braku:

1/12 Vidi galeriju Bred Pit i Anđelina Džoli Foto: JENS KALAENE / AFP / Profimedia, FAME PICTURES / Backgrid USA / Profimedia, Printscreen

Džoli je zahtev za razvod od Pita podnela 2016. nakon dve godine braka, a kao povod se navodio incident tokom privatnog leta. Bivši supružnici vodili su osmogodišnju sudsku bitku pre nego što je razvod okončan u decembru 2024. godine.

Zajedno imaju šestoro dece: 24-godišnjeg Medoksa, 22-godišnjeg Paksa, 21-godišnju Zaharu, 20-godišnju Šajlo i 17-godišnje blizance Noksa i Vivijen.

Foto: JosiahW / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Uloga koja je donela novu spoznaju

U svom novom filmu "Couture", Džoli glumi američku filmašicu Maksin, koja za vreme trajanja Nedelje mode u Parizu radi na projektu. Ona je ujedno i majka koja se zaljubljuje u lik Antona, kog tumači Luj Garel. Boravak u Francuskoj donosi joj i šokantne vesti o zdravlju.

Džoli je istakla da joj je ova uloga pružila novu perspektivu. "Trebao mi je trenutak da shvatim da ona istovremeno može da voli svoju ćerku i bude joj potpuno posvećena, ali i da kao žena treba tu ljubav i dozvoli sebi da je primi", rekla je.

Zahara Džoli, Anđelina Džoli Foto: Collin Xavier/Image Press Agency/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Promena karijere i povratak borbenosti

Pre braka s Pitom, Džoli je bila u braku s Bilijem Bobom Torntonom i Džonijem Lijem Milerom. Nedavno je za Variety izjavila kako je njena karijera nakon prekida braka krenula u novom smeru.

"Na neki način sam prestala da glumim pre razvoda. Bila sam fokusirana na režiju i mislila sam da se posvetim svom međunarodnom radu. Međutim, odjednom se povratak glumi pokazao kao jedini način da više budem kod kuće, da kraće odlazim i zaradim dobar novac", objasnila je.

Dodala je kako se oseća obnovljeno. "Mislim da mi se borbeni duh napokon vratio. Na neko vreme sam ga bila izgubila. Bila sam pomalo slomljena, a vraća se ponajviše zahvaljujući mojoj deci, koja su sada starija i podstiču ga", zaključila je oskarovka.

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