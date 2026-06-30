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Blejk Lajvli traži 8.035.040,88 dolara na ime advokatskih honorara i troškova parničenja od Džastina Baldonija nakon odbacivanja njegove tužbe za klevetu protiv nje, navodi se u podnesku predatom u ponedeljak, 29. juna.

Prema podnesku, Lajvli (38) traži 7.495.526,87 dolara za advokatske hnorare i 539.514,01 dolara za troškove parničenja i izdatke nastale tokom „uspešne odbrane u postupku Vejferer“. Njeni advokati su izjavili da je rad potreban za obaranje tužbe bio „sveobuhvatan i neophodan da bi se postigla potpuna pobeda koja je osigurana“, dodajući da je Lajvli „platila i da nastavlja da plaća“ svoje pravne račune. Takođe su naveli da će tražiti „sve dodatne advokatske honorare“ nastale tokom samog vođenja postupka za utvrđivanje visine naknade.

Foto: John Salangsang/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

U podnesku se tvrdi da je neobično visok profil ovog slučaja podigao troškove, navodeći „značajnu medijsku pažnju, sa hiljadama indeksiranih i prenetih medijskih članaka“, zajedno sa obimnim procesom prikupljanja dokaza koji je uključivao više od 7.000 dokumenata koje je dostavila Lajvli i na desetine hiljada drugih od strane Vejferera i trećih lica. Iako je Lajvli sada precizirala iznos za koji smatra da joj se duguje, borba je daleko od kraja. Sudija Luis Dž. Liman naložio je Baldoniju (42) i studiju Vejferer da odgovore na ovaj zahtev do 13. jula, nakon čega će odlučiti da li će odobriti pun iznos, umanjiti ga ili u potpunosti odbiti pojedine delove zahteva.

Džastin Baldoni i Blejk Lajvli Foto: Christopher Peterson / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Predstavnici Baldonija nisu odmah odgovorili na zahtev časopisa „Pipl“ za komentar.

Ovaj zahtev dolazi nepunih dve nedelje nakon što je sudija Luis Dž. Liman presudio da Lajvli ima pravo da potražuje advokatske honorare i troškove na osnovu Građanskog zakonika Kalifornije, član 47.1, koji štiti pojedince od odmazde u vidu tužbi za klevetu nakon što prijave seksualno uznemiravanje, diskriminaciju ili odmazdu.

Liman je utvrdio da Lajvli ispunjava uslove kao tužena strana koja je dobila spor prema statutu i da može tražiti nadoknadu pravnih troškova povezanih sa odbranom od Baldonijevih optužbi za klevetu. Takođe je presudio da bi bilo kakav zahtev za trostruku ili kaznenu odštetu morao da se pokrene putem posebne tužbe ili protivtužbe, što je pravo koje je zadržano prema poravnanju strana.

Pravna bitka proističe iz produkcije i promocije filma „Sa nama se završava“ (It Ends With Us) i eskalirala je u međusobne tužbe između Lajvli i Baldonija pre nego što su strane postigle poravnanje u maju, samo nekoliko nedelja pre zakazanog suđenja. Kao deo tog sporazuma, strane su rešile širi spor, ali su ostavile sudu da odluči o zahtevu Lajvlijeve za advokatske honorare, troškove i odštetu prema članu 47.1.

1/6 Vidi galeriju Rajan Rejnolds, Blejk Lajvli Foto: Jennifer Graylock-Graylock.com / Avalon / Profimedia, Cindy Ord / Getty images / Profimedia, SUZANNE CORDEIRO / AFP / Profimedia

U svojoj presudi od 12. juna, Liman je utvrdio da Lajvli može da potražuje advokatske honorare i troškove parničenja kao uspešna tužena strana prema statutu, dok je odbacio njene napore da naplati trostruku i kaznenu odštetu.

Nakon ove odluke, advokati Lajvlijeve, Esra Hadson i Majkl Gotlib, nazvali su presudu „još jednom potpunom pobedom i apsolutnom satisfakcijom“ za svoju klijentkinju.

„Sud je ponovo prepoznao da je gospođa Lajvli tužena u znak odmazde zbog prijavljivanja seksualnog uznemiravanja i odmazde, i dodelio joj je advokatske honorare i troškove koje će platiti strana Vejferer“, naveli su advokati u izjavi koju su tada podelili sa časopisom „Pipl“. Još u junu, Baldonijev advokat Brajan Fridman zauzeo je drugačiji ton, naglašavajući da je sud odbio zahtev Lajvlijeve za trostruku i kaznenu odštetu i tvrdeći da će svaka dodela naknade troškova biti ograničenog obima.

„Gospođi Lajvli su dodeljeni samo ograničeni advokatski honorari za jedan jedini zahtev u okviru slučaja koji je trajao samo nekoliko meseci, ništa više“, rekao je on. „Bez obzira na to što su svi njeni zahtevi odbačeni, gospođa Lajvli se tada okrenula eksploataciji kalifornijskog zakona namenjenog zaštiti stvarnih žrtava, u onome što se ispostavilo kao uzaludna misija da dobije odštetu. Još jednom je doživela neuspeh.“