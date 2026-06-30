Slušaj vest

Manekenka Tilan Blondo, kojoj je u detinjstvu dodeljena titula "najlepše devojčice na svetu", kritikovala je paparace koji su njeno venčanje pokušali da pretvore u medijski sadržaj, narušivši privatnost ceremonije. Nakon incidenta im se obratila javno putem društvenih mreža.

Tilan Blondo Foto: JM HAEDRICH / Sipa Press / Profimedia

Tilan, ćerka bivšeg fudbalera Patrika Blondoa i televizijske voditeljke Veronike Lubri, u modni svet ušla je već sa četiri godine, kada je nosila revije za brendove poput Dolče i Gabana i Versaće. Sa 17 godina našla se na prvom mestu liste "100 najlepših lica sveta" koju svake godine objavljuje TC Candler. Sada 25-godišnja manekenka udala se za francuskog di-džeja Bena Atala, sa kojim je u vezi bila oko šest godina.

Tilan Blondo osvojila modni svet Foto: Printscreen Instagram

Veridbu je objavila u martu uz poruku: "Rekla sam 'da' svom najboljem prijatelju. Zauvek". No, sam dan venčanja obeležila je situacija sa fotografima. U objavi na društvenim mrežama Blondo se direktno obratila fotografima i medijima. "Ova poruka upućena je fotografima i časopisima. To što ste danas bili ispred matičnog ureda uopšte mi nije smetalo. Jednostavno ste radili svoj posao", započela je.

Tilan Blondo Foto: printscreen/instagram/thylaneblondeau

"Nikad nisam imala problem sa paparacima i od početka karijere kao model uvek sam se trudila da budem korektna i pristojna prema svima vama", nastavila je. Međutim, zatim je opisala šta ju je pogodilo. "Ono što me uznemirilo jeste to što su neki ušli u matični ured i podelili snimke naše ceremonije. To me stvarno pogodilo. Postoji razlika između fotografisanja spolja i narušavanja trenutka koji pripada privatnom životu. Danas nisam bila vest. Bila sam samo žena koja se udaje."

(Kurir.rs/Index.hr)