Slušaj vest

Švedski glumac Bjorn Andresen, najpoznatiji po ulozi u filmu "Smrt u Veneciji" Lukina Viskontija, preminuo je 25. oktobra prošle godine, a njegova životna priča ispunjena je potresnim detaljima. Zvali su ga "najlepši dečak na svetu", a iza lepog lica odvijala se velika unutrašnja borba.

Kada je švedski tinejdžer Bjorn Andresen sa samo 15 godina dobio ulogu Tadzija u filmu "Smrt u Veneciji", svet ga je proglasio "najlepšim dečakom na svetu". Iako mu je ta titula donela globalnu slavu, Andresen je kasnije otkrio da je imala razoran uticaj na njegov život, pretvorivši se u teret koji ga je pratio ceo život.

Italijanski reditelj Lukino Viskonti mesecima je tražio idealnog glumca za ulogu, a mladog Šveđanina je naposletku pronašao 1970. godine u Stokholmu. Andresen, koji je tada bio muzičar u usponu, nije imao posebnu želju za glumačkom karijerom. Ipak, izabran je da otelovi objekat želje lika kojeg je glumio Dirk Bogard u hvaljenom filmu iz 1971. godine.

Bjorn Andresen u filmu Smrt u Veneciji Foto: Alfa Cinematografica / Christophel Collection / Profimedia

Film "Smrt u Veneciji" mu je uništio život

U intervjuu za "Gardijan" 2021. godine, glumac je rekao kako Viskontiju "uopšte nije bilo stalo" do njega.

"Nikad nisam video toliko fašista i kretena kao u svetu filma i pozorišta", izjavio je tada.

Pojavile su se spekulacije da je on gej, što je negirao, a Viskonti ga je, tvrdio je Bjorn, pritiskao da ide u gej klub. Tamo mu je bilo još neprijatnije zbog načina na koji su ga stariji muškarci gledali, a svoje iskustvo je opisao kao "pakleno".

Bjorn Andresen u filmu Smrt u Veneciji Foto: Alfa Cinematografica - Warner Br / AFP / Profimedia

" Konobari u klubu su činili da se osećam vrlo neprijatno. Gledali su me kao da sam lep komad mesa... Bio je to prvi od mnogih takvih susreta", istakao je Bjorn, koji je doživeo mnogo predatorskog i pedofilskog ponašanja od strane članove filmske ekipe i obožavalaca filma.

"Lukino je bio svojevrsni predator koji bi za svoje delo žrtvovao sve i svakoga."

Tvrdi da mu je film "Smrt u Veneciji" praktično uništio život. Iako je kasnije postao uspešan pijanista, njegova muzička karijera nikada nije dostigla širu prepoznatljivost.

"Sve što ću ikad raditi biće povezano sa tim filmom. I danas, 50 godina kasnije, još uvek pričamo o tome", dodao je.

Bjorn Andresen u poznim godinama Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Teret slave i lepote

Andresen je smatrao da je pritisak koji mu je nametnut bio pretežak za jednog tinejdžera.

"Smatram da je moralno neprihvatljivo staviti 16-godišnjaka u poziciju da nosi promociju celog filma. Pogotovo kad se vratiš u školu, a tamo te dočekaju sa: 'Zdravo, anđeoske usne'. Dečak u punom pubertetu ne želi da ga nazivaju lepim", rekao je.

Slava je uticala i na njegov društveni razvoj: "Kad bi se samo okrenuo, a za tobom trči deset devojaka, nemaš potrebu da učiš kako funkcionišu odnosi i društvene veštine."

Bjorn Andresen Foto: History and Art Collection / Alamy / Profimedia

Oca nije upoznao, majka mu se ubila kada je imao 10

Andresen je rođen u Stokholmu 1955. godine. Oca nikada nije upoznao, a majka mu je izvršila samoubistvo kada mu je bilo deset godina. Odgajili su ga baka i deda, a baka ga je uporno vodila na audicije iako je on sanjao muzičku karijeru.

Nakon što se oženio pesnikinjom Suzanom Roman, par je 1987. doživeo tragediju kada im je umro sin Elvin. Andresen je krivio sebe za gubitak, što ga je odvelo u godine depresije i alkoholizma.

Sve se dogodilo dok je on ležao pored njega mamuran, nakon što je Suzana odvekla ćerku u vrtić.

" Taj sindrom je lekarska dijagnoza. Moja je manjak ljubavi" ocenio je u jednom intervjuu.

Povukao se iz javnosti, a glumi se vratio tek 2019. u horor filmu "Midsomar" (Midsommar). Bjorn Andresen preminuo je od raka u oktobru 2025. godine u dobi od 70 godina.

(Kurir.rs/Večernji)