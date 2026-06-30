Nenad Okanović, Dragana Kosjerina i Nele Karajlić u emisji Ja volim Srbiju

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Dr Nele Karajlić bivši pre nekoliko dana održao je promociju samostalnog studijskog albuma "Pijani brod" i najavio nove poslovne uspehe ali i komentarisao situaciji sa emisijom "Ja volim Srbiju".

Naime, nedavno su se sa Javnog servisa oglasili i rekli da se emisija više neće emitovati na njihovom programu. Razlog za ovakav potez rukovodstva leži u činjenici da su ugovori za proizvodnju ovih televizijskih formata istekli. Upravni odbor je doneo odluku da se saradnja na ovim projektima ne produžava, a kao ključni argument naveden je primetan pad gledanosti u prethodnom periodu. Ocenjeno je da interesovanje publike više nije na nivou koji bi opravdao dalje emitovanje u udarnim terminima.

Nele Karajlić Foto: Kurir TV

Nele se oglasio po prvi put na ovu temu i prokomentarisao svoja saznanja. Na pitanje Telegrafa da li planira neki novi voditeljski angažman jer više neće biti ove emisije, on je prokomentarisao:

Foto: Promo

"Pa ja nism čuo da neće biti. Ja sam čuo da neće biti na RTS-u, ali postoje planovi da se snima za neki drugi televizijski kanal", rekao je umetnik.

Prema usvojenim zaključcima, sa programa Javnog servisa zvanično se skidaju emisije "Ja volim Srbiju", "Stigni me ako znaš" i "Na večeri kod".