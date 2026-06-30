Tejlor Svift odjavila princa Vilijama i Kejt Midlton: Oni se nadali pozivnici za venčanje, ali ništa od toga
Princ Vilijam i Kejt Midlton ipak neće biti među zvanicama prepunim zvezda na venčanju Tejlor Svift i Travisa Kelsija koje se očekuje predstojećeg vikenda.
Kako piše magazin People saznaje, princ i princeza od Velsa neće prisustvovati predstojećem venčanju ovog para, čime su okončane nedelje nagađanja koja su se pojačala nakon što je Vilijam u šali nagovestio da se nada pozivnici.
Ovo pitanje se pokrenulo tokom gostovanja princa od Velsa u emisiji Heart Breakfast u maju, kada ga je voditeljka Amanda Holden pitala da li je dobio pozivnicu za venčanje Tejlor Svift i Travisa Kelsija.
„Bez komentara“, odgovorio je Vilijam sa osmehom, što je izazvalo smeh u studiju.
„Nadam se, i siguran sam da negde možda postoji pozivnica, ali videćemo“, dodao je on, podgrevajući priče da bi on i Kejt (oboje imaju 44 godine) mogli iznenada da se pojave na događaju za koji se očekuje da će biti jedno od najvećih selebriti venčanja godine.
Princ Vilijam je u emisiji takođe rekao da su njegova deca, princeza Šarlot (11) i princ Luis (8), veliki fanovi Tejlor Svift, i da je Šarlot, posebno, „opsednuta“.