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Kako piše magazin People saznaje, princ i princeza od Velsa neće prisustvovati predstojećem venčanju ovog para, čime su okončane nedelje nagađanja koja su se pojačala nakon što je Vilijam u šali nagovestio da se nada pozivnici.

Kejt Midlton i princ Vilijam Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ovo pitanje se pokrenulo tokom gostovanja princa od Velsa u emisiji Heart Breakfast u maju, kada ga je voditeljka Amanda Holden pitala da li je dobio pozivnicu za venčanje Tejlor Svift i Travisa Kelsija.

„Bez komentara“, odgovorio je Vilijam sa osmehom, što je izazvalo smeh u studiju.

Tejlor Svift i Trevis Kelsi na US Openu 2024 Foto: David Lobel / INSTAR Images / Profimedia

„Nadam se, i siguran sam da negde možda postoji pozivnica, ali videćemo“, dodao je on, podgrevajući priče da bi on i Kejt (oboje imaju 44 godine) mogli iznenada da se pojave na događaju za koji se očekuje da će biti jedno od najvećih selebriti venčanja godine.

Princ Vilijam je u emisiji takođe rekao da su njegova deca, princeza Šarlot (11) i princ Luis (8), veliki fanovi Tejlor Svift, i da je Šarlot, posebno, „opsednuta“.