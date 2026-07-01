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Tokom višenedeljne svetske turneje i promocije filma "Đavo nosi Pradu 2", javnost nije uočila nikakve promene na slavnoj glumici. Tek nakon što je splasla početna medijska prašina,En Hatavej podelila je vest da očekuje prinovu, što je verovatno bila tajna samo za publiku, dok su njene koleginice sa seta bile upućene u situaciju. Holivudska zvezda je uspešno koristila različite modne manevre kako bi prikrila trudnički stomak, ali sada više nema potrebe za tim. Ona sa ponosom pokazuje svoju figuru, što je i učinila krajem juna u Njujorku tokom predstavljanja svog novog projekta "Odiseja".

Pogledajte u galeriji kako je izgledala En Hatavej na promociji filma "Đavo nosi Pradu 2":

1/6 Vidi galeriju En Hatavej na promociji filma "Đavo nosi Pradu 2" Foto: Rick Davis / SplashNews.com / Splash / Profimedia, XNY / StarMax / Profimedia, Christopher Peterson / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Modni stručnjaci i internet zajednica jednodušno su pohvalili njeno najnovije izdanje, ocenivši ga kao besprekoran stilski pogodak. Četrdesetrogodišnja oskarovka, koja je nedavno obradovala obožavaoce vesticom o trećoj trudnoći, zablistala je na konferenciji za novinare u hotelu "Four Seasons". Za ovu priliku odabrala je upečatljiv crveni kombinezon modne marke "Ashlyn", koji je privukao sve poglede.

Prikrivanje stomaka

Mnogima je još uvek u sećanju njena prethodna upečatljiva crvena kombinacija - haljina brenda "Luj Viton" sa strukturiranim korsetom, specifičnim detaljima na izrezu i raskošnim donjim delom u stilu krinoline. Uz podršku poznate stilistkinje Erin Volš, ova kreacija je poslužila kao savršena optička varka koja je skrenula pažnju sa trudničkog stomaka tokom globalne promotivne turneje jednog od najvećih bioskopskih hitova godine.

En Hatavej na premijeri filma Đavno nosi Pradu 2 u Njujorku Foto: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia

Elegantan kroj prilagođen trudničkoj figuri

Crvena boja nesumnjivo izvanredno pristaje slavnoj glumici, a ovaj konkretni model iz prolećne linije njujorškog brenda odlikuje se dizajnom koji asocira na tradicionalne krojeve namenjene trudnicama. Zakrivljene linije šavova i diskretan peplum volan na struku nežno su naglasili njenu novu siluetu. Celokupan stajling zaokružen je sandalama u istoj boji, torbicom u obliku srca i komadima luksuznog nakita brenda "Bvlgari".

En Hatavej, Adam Šulman sa decom Foto: Profimedia

En Hatavej je od 2012. godine u bračnom životu sa Adamom Šulmanom, sa kojim već ima sinove Džonatana i Džeka. Glumica ne krije radost zbog proširenja porodice, a njeno zadovoljstvo i vedrina bili su očigledni kroz prepoznatljiv osmeh koji je uputila okupljenim medijskim ekipama.

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