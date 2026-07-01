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Domaća voditeljka i glumicaSuzana Mančić boravila je nedavno na jednoj proslavi u Parizu u društvu holivudske dive Salme Hajek, što je privuklo veliku pažnju javnosti. Suzana je kasnije podelila detalje njihovog razgovora, istakavši da joj je svetska zvezda prenela izuzetno pozitivne utiske sa snimanja u Srbiji, gde je sarađivala sa našim istaknutim glumcem Draganom Mićanovićem. Podsetimo, Mićanović je zabeležio ulogu u nastavku akcione akcione komedije "Telohranitelj mafijaševe žene" (The Hitman's Wife's Bodyguard), deleći kadrove upravo sa slavnom glumicom.

"Moje iskustvo je, radeći sa tako nekim velikim, značajnim, holivudskim imenima, što su oni veće zvezde, to su normalniji ljudi", izjavio je svojevremeno Dragan o radu na ovom projektu.

Dragan Mićanović Foto: Nemanja Nikolić

"U toj zajedničkoj sceni koju imamo, Salma Hajek je imala brigu oko svog britanskog akcenta koji je trebalo da izvede za tu priliku. Njen španski akcenat "probija" na sve strane, pa je ona išla kroz ekipu i pitala svakoga: "Kako zvučim, kako zvučim?", i to je bilo jako simpatično. I mislim da je uradila dobro tu scenu", rekao je glumac sa osmehom se pre nekoliko godina za Blic.

Detalji razgovora

Suzana Mančić nije krila ponos i oduševljenje što se našla među svetskom elitom, a javnosti je dočarala atmosferu sa ovog prestižnog slavlja i otkrila kako je protekao njihov neposredni susret.

"Ljanti generalno imaju zadršku, a ja sam joj prišla i predstavila se. Rekla sam da sam njen fan i da sam glumica iz Srbije. Ona se tome baš obradovala i ispričala mi da je snimala u Srbiji, kao i da je bila oduševljena našim filmskim radnicima i ljudima", naglasila je voditeljka za Informer.

Iskustva o braku i susret bez kompleksa

Mančićeva je opisala holivudsku zvezdu kao izuzetno prijatnu i jednostavnu osobu, te dodala da je na gala događaju bila u pratnji svog partnera, baš kao i Salma.

"Salma je slatka i sitna žena, veoma pristupačna i ljubazna. Na tom prestižnom događaju bila sam sa suprugom, a ona je došla sa svojim mužem, koji je bio vezan za samo dešavanje. Nisam imala nikakav kompleks da joj priđem, niti mislim da ga treba imati kada sretnete tako veliku svetsku zvezdu," obrazložila je Suzana.

Dve dame su uspele da pronađu i zajedničke ženske teme, pa su se dotakle i bračnog života.

"Pričale smo o raznim temama, čak smo razmenjivale iskustva o muževima. Rekla mi je da je njen suprug veoma dobro sluša," kroz smeh je zaključila Mančićeva.

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