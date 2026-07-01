Slušaj vest

Za mnoge ljude venčanje predstavlja ubedljivo najlepši dan u životu, ali kada ste javna ličnost, taj poseban trenutak može lako da se pretvori u pravu noćnu moru. Upravo to se dogodilo manekenki Tilan Blondo, devojci koja od detinjstva nosi titulu najlepše na devojčice svetu.

Samo nekoliko sati nakon što je ova 25-godišnja manekenka stala pred matičara sa svojim 29-godišnjim partnerom, bila je prinuđena da se oglasi na Instagramu. Njena poruka bila je direktno upućena novinarima i paparacima koji su prešli svaku meru pristojnosti.

Tilan Blondo Foto: JM HAEDRICH / Sipa Press / Profimedia

Ona je jasno istakla da joj nimalo nije smetalo što su je fotografi čekali ispred zgrade opštine, jer duboko poštuje njihov posao, ali je ono što se desilo unutra ostavilo u šoku.

"To što ste danas bili ispred opštine, uopšte mi nije smetalo, vi ste samo radili svoj posao", napisala je Tilan Blondo, dodajući da tokom svih ovih godina nikada nije odbila fotografisanje i da se uvek trudila da bude maksimalno ljubazna i puna poštovanja prema svim medijima.

Međutim, njeno venčanje je postalo poprište ozbiljnog kršenja privatnosti kada su nezvani gosti upali na samu ceremoniju. Priznala je da ju je ponašanje pojedinaca duboko povredilo i ozbiljno uznemirilo, posebno zbog činjenice da su se neki od njih ušunjali u salu i počeli neovlašćeno da snimaju i šire video zapise njenog najintimnijeg trenutka.

Za svu večnost

Kako bi svima stavila do znanja koliko joj je teško palo ovo iskustvo, ona je povukla jasnu granicu između javnog i privatnog.

"Postoji ogromna razlika između fotografisanja nekog događaja na otvorenom i nasilnog upada u trenutak koji je pripadao isključivo našoj privatnosti", ogorčeno je poručila poznata zvezda.

Naglasila je da tog posebnog dana ona apsolutno nije bila nikakva tema za vesti, već jednostavno samo jedna obična žena koja se udaje i slavi svoju ljubav.

Koliko joj je značio ovaj korak u životu pokazuje i činjenica da je sa novopečenim suprugom u stabilnoj vezi još od 2019. godine, a njihov odnos krunisan je romantičnom veridbom ovog proleća. Tokom martovskog odmora u Grčkoj, Tilan je sa svojim pratiocima podelila seriju fotografija na kojima sija od sreće, pokazujući prelep verenički prsten uz sada već čuvene reči da je rekla da svom najboljem prijatelju za svu večnost.

(Kurir.rs/ Žena)

Bonus video: