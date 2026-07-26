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Zvezda turskih serija Beren Sat je od devojke otkrivene u televizijskom talent šou-programu postala jedna od najuspešnijih i najuticajnijih turskih glumica.

Publika u Srbiji najbolje je poznaje po ulogama Bihter u seriji "Zabranjeno voće" i Fatmagul u seriji "Izgubljena čast", a u istorijskom spektaklu "Sultanija Kosem" na Kurir televiziji, gledaoci Beren premijerno mogu da prate u ulozi moćne sultanije. Iza uspešne karijere televizijske zvezde krije se priča o devojci iz Ankare, koja je sasvim slučajno otkrivena u talent šou-programu i postala jedna od najnagrađivanijih glumica Turske.

Beren Sat Foto: Berk Ozkan / AFP / Profimedia

Beren Sat je rođena 26. februara 1984. godine u Ankari, gde je provela detinjstvo i mladost. Njeni roditelji, Ajla Sat i Husejin Avni Sat, bili su diplomirani sportisti, a odrasla je uz starijeg brata Džema. Školovala se u prestižnom TED Ankara koledžu, a nakon mature upisala je fakultet na Univerzitetu Baškent, gde je i diplomirala.

U svet televizije ušla je nakon učešća u televizijskom takmičenju za mlade glumačke talente "Turske zvezde", koje joj je donelo prvu veću medijsku pažnju. Završila je kao drugoplasirana, ali ju je upravo tamo primetila čuvena producentkinja Tomris Giritlioglu, žena koja će joj promeniti život. Pre nego što je postala glumica, radila je reklame i promotivne kampanje, pa se njeni počeci mogu povezati i sa modnim svetom, gde je njena fotogeničnost veoma brzo privukla pažnju oglašivača.

Već na početku karijere pokazala je da poseduje izuzetan glumački raspon. Glumački debi ostvarila je 2004. godine, a onda su usledile zapažene uloge u televizijskim serijama koje su je brzo vinule među najveće zvezde turske televizije.

Pogledajte u galeriji fotografije Beren Sat u ulozi Bihter Joreoglu:

1/6 Vidi galeriju Beren Sat kao Bihter u seriji "Zabranjeno voće" Foto: Printscreen/Youtube, printscreen/youtube/Aşk-ı Memnu

Uloga koja je promenila sve dogodila se 2008. godine, kada je dobila rolu Bihter Joreoglu u seriji "Zabranjeno voće". Serija je postala fenomen u desetinama zemalja, a Berenina interpretacija žene rastrzane između zabranjene ljubavi i nesrećnog braka i danas se smatra jednom od najboljih u istoriji turskih serija. Lik Bihter doneo joj je slavu i prepoznatljivost, a njena interpretacija tragične junakinje zaslužna je za brojne nagrade, učvrstivši joj status jedne od najpopularnijih glumica u zemlji. Za ulogu Bihter, Beren je dobila dve uzastopne Golden Butterfly nagrade 2009. i 2010. godine

Nakon uspeha "Zabranjenog voća" usledila je serija "Izgubljena čast" u kojoj je tumačila mladu ženu Fatmagul iz primorskog mesta, koja pokušava da nastavi život nakon što je bila žrtva silovanja. Serija je izazvala brojne rasprave u Turskoj i širom sveta, a Beren Sat je za pripremu uloge čak potražila stručnu psihološku pomoć kako bi što uverljivije prikazala složenost lika.

Pogledajte u galeriji fotografije Beren Sat u ulozi Fatmagul:

1/6 Vidi galeriju Beren Sat u ulozi Fatmagul u seriji "Izgubljena čast" Foto: printscreen/youtube/Fatmagül'ün Suçu Ne?

Posebno zanimljivo je da je serija "Izgubljena čast" otvorila važne društvene teme o nasilju nad ženama i pravdi, a Beren Sat je upravo zahvaljujući toj ulozi stekla reputaciju glumice koja bira projekte sa snažnom društvenom porukom. Tokom karijere često je koristila svoju popularnost kako bi skrenula pažnju na pitanja ženskih prava, obrazovanja i društvene jednakosti.

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Serija "Sultanija Kosem" na Kurir televiziji Istorijsku dramu, seriju "Sultanija Kosem" gledajte na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, ili u repriznom terminu od 15.00 časova. Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Ipak, uloga koja joj je obeležila karijeru Beren Sat jeste ona u seriji "Sultanija Kosem" 2015. godine, kroz koju je pokazala da podjednako uspešno može da tumači istorijske, dramske i savremene likove. Postala je zaštitno lice jednog od najskupljih projekata u istoriji turske televizije, serija je postigla veliki međunarodni uspeh, a Beren je tada bila među najplaćenijim glumicama u zemlji.

Pogledajte u galeriji fotografije Beren Sat u ulozi sultanije Kosem:

1/27 Vidi galeriju Beren Sat kao sultanija Kosem Foto: Umut Volkan KINCIR 5372359616 uv

Na filmu je ostvarila zapažene uloge u ostvarenjima "Güz Sancisi", "Gecenin Kanatları", "Benim Dunyam" i međunarodnom projektu "Rhino Season". Tokom karijere osvojila je više od 40 nagrada i priznanja i smatra se jednom od najuspešnijih glumica moderne turske televizije.

Godine 2023. pojavila se u filmu "Last Call for Istanbul", a početkom 2026. iznenadila je javnost muzičkim debijem, pesmom "CapitaliZoo", koju je snimila sa suprugom, nakon koje je izdala i svoj prvi muzički album "Exuberance".

Pogledajte u galeriji kako Beren Sat danas izgleda:

1/6 Vidi galeriju Beren Sat Foto: printscreen/instagram/berenn_saat

Njeno ime godinama se nalazi među najuticajnijim ličnostima turske javne scene, a mediji je redovno svrstavaju među najlepše i najuspešnije žene u zemlji. Ipak, uprkos velikoj slavi, poznata je po tome što privatni život drži podalje od reflektora. Od 2014. godine u braku je sa poznatim pevačem Kenanom Doguluom. Venčali su se u Los Anđelesu, a njihov odnos važi za jedan od najstabilnijih među turskim javnim ličnostima. Turski mediji godinama su pratili i navodne bračne probleme između nje i supruga, ali je par uprkos brojnim glasinama ostao zajedno.

Pre nego što je upoznala Dogulua, koji je predstavljao Tursku na Pesmi Evrovizije 2007. godine, Beren je bila u vezi sa glumcem Efeom Gurajem. Njegova iznenadna smrt u saobraćajnoj nesreći ostavila je dubok trag na glumicu, koja je godinama otvoreno govorila o toj boli.

Beren Sat u seriji Atiye Foto: Netflix / Everett / Profimedia

Danas je, pored glume, aktivna u humanitarnim kampanjama i inicijativama za prava žena i i dalje uživa status jedne od najvoljenijih i najuticajnijih zvezda turske televizije.

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