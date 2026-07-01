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Lejdi Di rođena je 1. jula 1961. godine kao Dajana Frensis Spenser blizu Sandringema u Engleskoj, u uglednoj aristokratskoj porodici. Bila je ćerka Edvarda Džona Spensera i Frensis Rut Berk Rouč, te je odrasla uz dve starije sestre i mlađeg brata Čarlsa. Njeni roditelji razišli su se dok je bila devojčica, a kasnije je pričala kako joj je detinjstvo bilo izuzetno nestabilno.

Školovala se u nekoliko privatnih škola, među kojima su Riddlesworth Hall i West Heath. Iako nije bila sjajna učenica, pokazivala je talenat za muziku, ples i rad s decom. Nakon završetka školovanja preselila se u London, gde je radila kao pomoćnica u vrtiću.

U galeriji pogledajte fotografije princeze Dajane:

1/8 Vidi galeriju Princeza Dajana Foto: Philippe Ledru / akg-images / Profimedia, Tim Rooke / Shutterstock Editorial / Profimedia, Times Newspapers / Shutterstock Editorial / Profimedia

S princem Čarlsom upoznala se 1977. godine, dok je on bio u vezi s njenom starijom sestrom Sarom. Nekoliko godina kasnije ponovo su se sreli, a njihovo poznanstvo ubrzo je preraslo u ljubavnu vezu koja je privukla ogromnu pažnju britanskih i svetskih medija. Čarls je zaprosio Dajanu početkom februara 1981. godine u dvorcu Vindsor, a verenički prsten s velikim plavim safirom i dijamantima ubrzo je postao jedan od najpoznatijih komada nakita na svetu.

- S devetnaest godina čovek uvek misli da je spreman na sve i da zna šta ga čeka u budućnosti. Iako me tada pomisao na sve što me očekivalo plašila, osećala sam da imam podršku svog budućeg supruga - komentarisala je Dajana u intervjuu za BBC 1995. godine.

U galeriji pogledajte čuveni verenički prsten princeze Dajane:

1/6 Vidi galeriju Kejt, princeza Dajana i čuveni prsten sa plavim safirom Foto: Photoshot / Avalon / Profimedia, PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Njihovo venčanje održano je 29. jula 1981. u katedrali svetog Pavla u Londonu. Ceremoniju je pratilo gotovo milijardu gledalaca širom sveta, zbog čega je često nazivaju "venčanjem veka". Dajana je nosila raskošnu venčanicu od svile i čipke ukrašenu s čak 10.000 bisera i veo dug više od sedam metara. Tokom ceremonije prekršila je jednu od kraljevskih tradicija izostavivši izraz "pokoravati se" iz bračnih zaveta, što je tada izazvalo brojne reakcije javnosti.

Nakon udaje postala je Dajana, princeza od Velsa, ali život unutar kraljevske porodice pokazao se daleko težim nego što je očekivala. Neprestana medijska pažnja, stroga pravila dvora i emocionalna udaljenost između nje i Čarlsa postupno su doveli do ozbiljnih bračnih problema. Dajana je otvoreno govorila o depresiji, bulimiji i osećaju usamljenosti koji su obeležili njene prve godine u kraljevskoj porodici.

U galeriji pogledajte kako je izgledalo venčanje princa Čarlsa i princeze Dajane 1981. godine:

1/15 Vidi galeriju Venčanje princeze Dajane i kralja Čarlsa održano je 1981. godine Foto: Keystone Press Agency / Zuma Press / Profimedia, Quadrillion Publishing / Avalon / Profimedia, Goddard Arcive Portraits / Alamy / Profimedia

- Silno sam želela da naš brak uspe. Iskreno sam volela svog supruga i želela sam da s njim delim baš sve. Verovala sam da smo izvrstan tim - pričala je princeza.

Uprkos ličnim problemima, najveću sreću pronalazila je u ulozi majke. Sa Čarlsom je dobila dvojicu sinova, princa Vilijama, rođenog 1982. godine, i princa Harija, rođenog dve godine kasnije. Dajana se trudila da svojim sinovima pruži što normalnije detinjstvo, te ih je vodila u zabavne parkove, restorane brze hrane i na različite javne događaje kako bi upoznali svakodnevni život izvan zidova kraljevske palate.

Princeza Dajana u humanitarnoj poseti Bosni Foto: Stefan Rousseau, PA Images / Alamy / Profimedia

Istovremeno je postajala sve aktivnija u humanitarnom radu. Posećivala je bolnice, prihvatilišta za beskućnike, centre za obolele od HIV-a i AIDS-a, te pružala podršku deci i osobama kojima je to bilo potrebno. U vreme kada su predrasude prema obolelima od AIDS-a bile veoma jake, Dajana je rušila stereotipe rukovanjem s pacijentima bez zaštitnih rukavica, šaljući snažnu poruku saosećanja i prihvatanja. Posebno se angažovala i u kampanjama za zabranu protivpešadijskih mina, obilazeći ratom pogođena područja poput Angole.

Princeza Dajana u humanitarnoj poseti Bosni Foto: Tim Rooke / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kako su godine prolazile, problemi u njenom braku su postajali su sve očitiji. I Dajana i Čarls bili su povezivani s vanbračnim vezama, a njihova udaljenost više nije mogla da se sakrije od javnosti. Zvaničan razlaz objavljen je 1992. godine, dok je razvod okončan četiri godine kasnije. Dajana je zadržala titulu princeze od Velsa, ali je izgubila titulu Njeno kraljevsko visočanstvo i sva prava na buduće nasleđivanje britanske krune.

princeza Dajana Foto: AG/PersonaStars/CapitalPictures / Capital pictures / Profimedia

- Očajnički sam vapila za pomoć, ali sam to pokazivala na pogrešan način. Ljudi su moju bulimiju pretvorili u etiketu kojom su objašnjavali sve ostalo. Zaključili su da je problem u meni, da je Dajana nestabilna - komentarisala je princeza onda.

Nakon razvoda nastavila je s humanitarnim delovanjem i ostala jedna od najpopularnijih osoba na svetu.U poslednjim mesecima života bila je u vezi s egipatskim preduzetnikom Dodijem Fajedom. Njihova veza izazvala je veliko interesovanje medija, a paparaci su ih neprestano pratili.

Foto: MAXPPP / Newscom / Profimedia

Tragična nesreća dogodila se u ranim jutarnjim satima 31. avgusta 1997. godine u Parizu. Automobil u kom su bili Dajana i Dodi Fajed je velikom brzinom udario u stub u tunelu Pont de l'Alma. Dodi Fajed i vozač poginuli su na mestu nesreće, dok je Dajana preminula nekoliko sati kasnije u pariskoj bolnici od posledica zadobijenih povreda. Imala je samo 36 godina.

Foto: Profimedia

Vest o njenoj smrti izazvala je šok i tugu širom sveta. Milioni ljudi ostavljali su cveće ispred Kensingtonske palate, a njenu sahranu 6. septembra 1997. pratilo je oko dve i po milijarde gledalaca. Posebno emotivan trenutak bio je kada su njeni sinovi, tada petnaestogodišnji Vilijam i dvanaestogodišnji Hari, hodali iza majčinog kovčega tokom pogrebne povorke. Na ceremoniji u Vestminsterskoj opatiji Elton Džon je izveo posebnu verziju pesme "Candle in the Wind", posvećenu upravo Dajani.

Foto: Profimedia

Nakon njene smrti osnovan je Memorijalni fond princeze Dajane koji je nastavio da podržava brojne humanitarne projekte. Njeni sinovi nastavili su da neguju uspomenu na majku, a njeno ime živi i kroz njihove ćerke. Princeza Šarlot nosi ime Dajana kao jedno od svojih srednjih imena, dok se ćerka princa Harija zove Lilibet Diajna.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

Video: Princ Čarls i princeza Dajana