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Fudbalska reprezentacija Portugalije odigrala je 0:0 protiv Kolumbije u poslednjem kolu grupne faze Svetskog prvenstva, čime je obezbedila plasman u osminu finala gde ih čeka Hrvatska. Utakmicu je s tribina pratila i verenica Kristijana Ronalda, Georgina Rodrigez, koja je jednim detaljem privukla veliku pažnju.

Na meti kritika zbog naopako okrenute zastave

Pažnju je privukla fotografija Georgine sa zastavom Portugalije koja je ubrzo postala viralna.

Rodrigez je, naime, zastavu držala okrenutu naopako, što je izazvalo niz uglavnom negativnih komentara na društvenim mrežama. Iako je verovatno reč o nenamernoj grešci, internet nije imao milosti.

"Drži zastavu naopako", napisao je neko, a drugi se nadovezao: "Izraz lica govori sve", dok je treći napisao: "Prestanite da upoređujete, Antonela pobeđuje", misleći na Mesijevu suprugu.

U galeriji pogledajte kako se Georgina provodi u Majamiju u pauzama navijanja za Ronalda na Mundijalu:

1/4 Vidi galeriju Georgina Rodrigez na plaži u Majamiju Foto: MiamiPIXX/Vaem / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

U vezi s Ronaldom od 2016.

Georgina i Kristijano u vezi su od 2016. godine, nakon što ju je slavni Portugalac upoznao u Gucci prodavnici u Madridu, gde je radila.

Imaju dvoje zajedničke dece, a Georgina se jednako posvećeno brine i o ostaloj deci 41-godišnjeg fudbalera. Portugalsku reprezentaciju sada čeka težak zadatak na početku nokaut faze Svetskog prvenstva.

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