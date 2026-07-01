Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Portugalije odigrala je 0:0 protiv Kolumbije u poslednjem kolu grupne faze Svetskog prvenstva, čime je obezbedila plasman u osminu finala gde ih čeka Hrvatska. Utakmicu je s tribina pratila i verenica Kristijana Ronalda, Georgina Rodrigez, koja je jednim detaljem privukla veliku pažnju.

Na meti kritika zbog naopako okrenute zastave

Pažnju je privukla fotografija Georgine sa zastavom Portugalije koja je ubrzo postala viralna.

Rodrigez je, naime, zastavu držala okrenutu naopako, što je izazvalo niz uglavnom negativnih komentara na društvenim mrežama. Iako je verovatno reč o nenamernoj grešci, internet nije imao milosti.

"Drži zastavu naopako", napisao je neko, a drugi se nadovezao: "Izraz lica govori sve", dok je treći napisao: "Prestanite da upoređujete, Antonela pobeđuje", misleći na Mesijevu suprugu.

U galeriji pogledajte kako se Georgina provodi u Majamiju u pauzama navijanja za Ronalda na Mundijalu:

Georgina Rodrigez na plaži u Majamiju Foto: MiamiPIXX/Vaem / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

U vezi s Ronaldom od 2016.

Georgina i Kristijano u vezi su od 2016. godine, nakon što ju je slavni Portugalac upoznao u Gucci prodavnici u Madridu, gde je radila.

Imaju dvoje zajedničke dece, a Georgina se jednako posvećeno brine i o ostaloj deci 41-godišnjeg fudbalera. Portugalsku reprezentaciju sada čeka težak zadatak na početku nokaut faze Svetskog prvenstva.

Ne propustitePop kulturaOvako Ronaldova Georgina izgleda u kupaćem kostimu bez fotošopa: Paparaci je uhvatili na plaži kad se nije nadala (FOTO)
Georgina Rodrigez na plaži
ZanimljivostiGeorgina Rodrigez u donjem vešu proslavila Ronaldove golove: Pored ovakve podrške ko ne bi imao motivaciju?
profimedia-1068031527.jpg
FIFA WC 2026SKANDAL NA MUNDIJALU! Bahati Ronaldo šokirao sve ispred stadiona, selektor Portugala hitno reagovao!
Kristijano Ronaldo
FIFA WC 2026"MALO SAM SJAJAN, MALO SAM STAR!" Kristijano Ronaldo odbrusio kritičarima: Uvek se pojavim kad treba
profimedia-1112117643.jpg

Video: Ronaldo ne skida ruke s Georginine zadnjice

00:05
Ronaldo ne skida ruke sa Georginine zadnjice Izvor: Instagram/georginagio