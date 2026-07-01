Slušaj vest

Holivudski scenarista i reditelj Karl Rinš u ponedeljak je osuđen na dve i po godine zatvora nakon što je proglašen krivim za prevaru Netflixa. Rinš je uzeo 11 miliona dolara od striming platforme za nikada dovršenu naučnofantastičnu seriju.

Reditelj, najpoznatiji po filmu "47 Ronin" iz 2013, u decembru je osuđen za saveznu prevaru putem interneta i po drugim optužbama. Prema izjavama tužilaštva, Rinš je Netflixu rekao da mu treba 11 miliona dolara kako bi završio seriju "White Horse", ali je novac preusmerio na lični račun. Tvrdili su da je potrošio ogromne svote na luksuzne automobile, odeću i kućne potrepštine. Naveli su da je potrošio 638.000 dolara samo na dva dušeka.

Rinš i njegovi advokati prilikom izricanja presude rekli su da je njegovo ponašanje bilo podstaknuto problemima s mentalnim zdravljem i konzumiranjem lekova. "Ovaj proces me primorao da se suočim sa stvarima u vezi sa svojim zdravljem, svojim prosuđivanjem i svojim životom", rekao je reditelj, koji je priznao da je "nanesena stvarna šteta".

Njegovi problemi s mentalnim zdravljem nisu bili opisani na sudu, a advokati nisu hteli da ih komentarišu ni nakon izricanja presude.

Tužioci su na sudu rekli da Rinš treba da odsluži pet godina zatvorske kazne. "Gospodin Rinš je imao svaku moguću prednost, uključujući porodični novac, elitno obrazovanje, slavne prijatelje i uspešnu karijeru. Rinšov motiv bila je gola pohlepa", istakao je tužilac Dejvid Markevic.

Tužioci su naveli da je Netflix prvo platio reditelju otprilike 44 miliona dolara za "White Horse" 2018. i 2019. godine. Rinš je 2020. godine tražio dodatnih 11 miliona dolara, uz obrazloženje da mu treba više novca za završetak produkcije. Međutim, novac je prebacio na lične račune i napravio niz neuspelih ulaganja. Otprilike polovinu od 11 miliona dolara izgubio je u samo nekoliko meseci.

Preostali novac je, prema rečima tužitelja, uložio u tržište kriptovaluta, čime je ostvario dobit koju je prebacio na svoj bankovni račun. Tim novcem je kupio pet automobila marke Rolls-Royce, crveni Ferrari, satove i odeću vredne ukupno 652 hiljade dolara, skupocene dušeke i luksuzne posteljine. Deo tog novca iskoristio je da otplati dug od otprilike 1,8 miliona dolara za kreditne kartice.

Okružni sudija Džed S. Rakof rekao je kako bi Rinšovi problemi s mentalnim zdravljem mogli da objasne neke od "ekscesa", ali "ne umanjuju zaključak suda da je bio odlučan da laže kako bi od Netflixa dobio znatan novac i prikrio laž".

Foto: John Sciulli / Getty images / Profimedia

Rediteljevi advokati planiraju da se žale na odluku suda.

Rinš je kao tinejdžer počeo da snima kratkometražne filmove, a zatim je počeo da radi i na reklamama. Veliku popularnost stekao je nakon što je snimio film "47 Ronin", u kom glavnu ulogu ima Kijanu Rivs. Slavni glumac poslao je pismo sudiji, te pohvalio reditelja s kojim je prethodno radio.

"Rinš donosi izuzetnu radost i toplinu ljudima oko sebe i kreativnu inspiraciju drugima kroz svoju kreativnost i viziju", rekao je Rivs, koji je dodao da ne zna detalje slučaja. Međutim, priznao je da Rinš "može da se samosabotira pojačavajući razmere, opseg i opseg onoga što je pregovarano". Rivs je napisao i kako se nada da će sudija smanjiti rediteljevu kaznu.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Video: Zašto Netflix, HBO i Amazon ne žele da prikazuju ovaj film