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Jedna od nekada najfatalnijih glumica, Pamela Anderson, na današnji dan proslavlja rođendan i polako se bliži sedmoj deceniji, ali joj na izgledu mogu pozavideti i daleko mlađe koleginice. Ipak, čuvena lepotica živi daleko povučenije, odrekla se šminke i sređivanja, a na crvenom tepihu se pojavljuje samo kada za to ima preke potrebe. Ovako nešto ne čudi ako se uzmu u obzir užasi koje je doživela od najranijih dana, o čemu je i sama pisala u svojoj biografiji.

Zlostavljala je dadilja

Anderson je prvi put zlostavljana od šeste godine i to od strane dadilje koju je pokušala da ubije.

"Uvek mi je govorila da ne pričam roditeljima. Pokušala sam rođenog brata da zaštititim od zlostavljanja. Pokušala sam da je ubijem. Pokušala sam da je ubodem u srce s olovkom u obliku lizalice," priznala je Anderson.

Pamela Anderson u seriji Čuvari plaže Foto: Collection ChristopheL / AFP / Profimedia

Glumica poznata po ulozi u planetarno popularnoj seriji "Čuvari plaže" rekla je da je dadilji nakon što nije uspela da je ubije rekla da želi da umre.

"Rekla sam joj da želim da umre i narednog dana je poginula u saobraćajnoj nesreći. Pomislila sam da sam je ubila svojim čarobnim umom i nisam to nikome mogla da kažem. Bila sam sigurna da sam to ja uradila, da sam to poželela i da je ona umrla. S time sam živela dok sam bila mlađa," rekla je Anderson.

Grupno zlostavljanje

Međutim, pakao tu nije stao. Sa 12 ju je zlostavljao 25-godišnji komšija.

"Drugarica i ja smo otišle u prijateljev stan. Ona je s dečkom koji joj se sviđao otišla u sobu spratu. Ja sam s njegovim prijateljem igrala društvenu igru dok sam je čekala," rekla je Anderson, pa dodala: "Rekao mi je da izgledam kao da mi treba masaža. Imao je 25 godina. Ja sam imala 12. Silovao me. Osećala sam se kao da sam ja kriva," rekla je Anderson.

Pogledajte u galeriji fotografije Pamele Anderson iz mlađih dana:

1/8 Vidi galeriju Pamela Anderson Foto: Profimedia

Pamela je jednom prilikom otkrila da se ciklus zlostavljanja nije ti zaustavio, već su je je tadašnji dečko, sa svojih 6 drugara silovao kada je imala 14 godina.

"Moj tadašnji dečko je mislio da bi bilo zanimljivo me siluje sa šest prijatelja. Nisam želela da živim, htela sam da nestanem sa lica zemlje," rekla glumica.

Prvi brak

Nažalost, ništa nije bolje prošla ni sa suprugom Tomijem Lijem. Tokom njihovog braka ukraden je njihov intimni snimak, a najgore od svega je bilo to što je u tom trenutku bila trudna. U najtežem trenutku svog života, Pamela je bila primorana da se pojavljuje u emisijama i odgovara na neprimerena pitanja o sopstvenoj intimi. Umesto podrške, suočila se sa osudom i senzacionalizmom.

"Nisam zaradila ni dolar od toga, naprotiv - morala sam da platim da bi se distribucija zaustavila", govorila je tada Pamela koja je tokom braka sa Lijem trpela i ogromno nasilje.

Pogledajte u galeriji fotografije Pamele Anderson i Tomija Lija:

1/4 Vidi galeriju Tomi Li i Pamela Anderson Foto: Will Binns / Pacific coast news / Profimedia, LUCY NICHOLSON / AFP / Profimedia, Profimedia

Zlostavljao je trudnu

On ju je često zaključavao i kontrolisao, čak i dok je bila trudna. Sve je kulminiralo 1998. godine kada ju je Tomi fizički napao dok je u naručju držala njihovog sedmomesečnog sina Dilana. Pamela je pozvala policiju, Tomi je uhapšen i odležao je šest meseci u zatvoru zbog nasilja u porodici. Nakon toga su se razveli.

Jezivo zlostavljanje drugog muža

Nakon Tomija, Pamela je ušla u vezu, a kasnije i u kratak brak sa muzičarem Kid Rokom. Taj odnos je bio podjednako eksplozivan. Jedan od najvećih skandala izbio je na premijeri filma "Borat". Kid Rok je potpuno poludeo tokom projekcije, i počeo je da viče na nju pred svima, govoreći joj da je ku**a i da je ponizila sebe. Ubrzo nakon toga, Pamela je podnela zahtev za razvod, a pisalo se da je Kid Rok u besu bacio njen skupoceni verenički prsten u okean.

Kid Rok, Pamela Anderson Foto: CATUFFE / Sipa Press / Profimedia

Treći brak

Rik Salomon (lik koji je inače postao poznat po kućnom snimku sa Paris Hilton) bio je sledeća velika greška. Sa njim se venčavala i razvodila čak dva puta. Prvi brak iz 2007. godine poništen je posle samo nekoliko meseci zbog "prevare". Godinama kasnije, 2014. godine, ponovo su pokušali, ali je sve preraslo u javni rat. Pamela je tražila zabranu prilaska, optužujući ga da je bio emocionalno nasilan, da ju je zlostavljao i nazivao užasnim imenima jer nije mogao da podnese njenu prošlost.

Prevara fudbalera

Kada je mislila da je završila sa lošim momcima iz sveta rokenrola, Pamela se preselila u Francusku i ušla u vezu sa mlađim fudbalerom Adilom Ramijem. To je izgledalo kao mirna faza, ali se završilo jezivim optužbama.

Otkrila je da je on sve vreme živeo dvostruki život i da ju je varao sa bivšom ženom, dok je njoj glumio vernost. Pored emotivne prevare, optužila ga je za tešku kontrolu i fizičko zlostavljanje. Izjavila je da joj je jednom prilikom tako jako stisnuo ruke da je morala da ide u bolnicu jer nije mogla da otvori flašicu vode, kao i da joj je pretio da će joj "polomiti noge".

Pogledajte u galeriji kako Pamela Anderson izgleda danas:

1/5 Vidi galeriju Pamela Anderson na dodeli Zlatnih globusa 2026 Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Doug Peters / Alamy / Profimedia, imageSPACE, Imagespace / Alamy / Profimedia

Nakon svih ovih trauma, Pamela je pre par godina odlučila da se potpuno povuče iz Holivuda. Vratila se u svoju rodnu Kanadu, renovirala kuću svoje bake, posvetila se baštovanstvu, pisanju i svojim sinovima koji su joj uvek bili najveća podrška.

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