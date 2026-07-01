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Čini se da je Nikola Pelc svojom najnovijom objavom ponovo pokrenula nagađanja o zategnutim odnosima s porodicom Bekam, a mnogi su njene reči protumačili kao suptilnu provokaciju usmerenu prema Harper, mlađoj sestri njenog supruga Bruklina. Američka naslednica proslavila je venčanje svog brata, a novu snaju nazvala je svojom "sestrom iz snova".

Venčanje i "sestra iz snova"

Nikola je podelila emotivnu objavu povodom venčanja svog brata Vila Pelca (40) i Kenije Kinski-Džons (33), ćerke muzičkog producenta Kvinsija Džonsa i glumice Nastasje Kinski. Nikola i njena nova snaja navodno su se vrlo zbližile.

"Ovo venčanje zaista je bilo jedna od najlepših stvari kojima sam ikada imala čast da svedočim. Vili, hvala ti što si mi napokon i zvanično dao moju sestru iz snova, Ken", napisala je Nikola na Instagramu.

Nastavila je s pohvalama za mladence. "Gledati vas dvoje kako se duboko volite proteklih 16 godina bio je jedan od najlepših poklona. Vaša ljubav uvek je bila nešto posebno uz šta sam odrastala, a proslava ovog trenutka sa svima bila je nezaboravna. Volim vas oboje više nego što reči mogu da opišu i zaista ne mogu biti srećnija zbog vas. Zauvek sam srećna što neverovatne ljude - porodicu Džons - mogu da zovem svojima."

Porodični raskol

Njene reči o "sestri iz snova" posebno odjekuju u svetlu narušenih odnosa s porodicom Bekam. Pre samo dve godine, Nikola je Harper, tada 14-godišnjakinju, nazivala svojom "savršenom malom sestrom iz snova", i to pre nego što je njen suprug Bruklin prekinuo veze sa svojom porodicom.

U galeriji pogledajte fotografije Harper Bekam:

1/6 Vidi galeriju Harper Bekam Foto: Vendetta w / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Laurent VU / Sipa Press / Profimedia, Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Bruklin je javno dao do znanja da više ne želi da ima veze sa svojim roditeljima, Viktorijom i Dejvidom Bekamom. Nedavno se nije oglasio ni povodom njihovih objava za Dan očeva na Instagramu, koje su uključivale i njegove fotografije.

Najmlađa članica klana Bekam nedavno je pokušala da poseti brata u Los Anđelesu tokom posete SAD povodom otkrivanja zvezde Dejvida Bekama na Stazi slavnih. Bruklin tada nije bio kod kuće, a njegov i Nikolin tim izjavio je za Metro da je čitav događaj bio "koreografisan za kamere".

Foto: Kay Blake / Zuma Press / Profimedia

Nekada su bile bliske

Pre porodičnog raskola, Harper je godinama navodno idealizovala Nikolu. Zajedno su prisustvovale premijeri filma "Lola" 2024. godine, rediteljskog prvenca Nikole Pelc.

U galeriji pogledajte fotografije Bruklina Bekama i Nikole Pelc pre raskola s njegovom porodicom:

1/9 Vidi galeriju Bruklin Bekam i Nikola Pelc sa Bekamovima pre eskalacije sukoba Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia, Doug Peters / PA Images / Profimedia

"Kad bih mogla da stvorim savršenu malu sestru iz snova, to bi bila ona. Tako sam blagoslovena što je imam kao svoju sestricu u životu", izjavila je Nikola tada. Uz stariju sestru Britani, s kojom je navodno vrlo bliska, činilo se da je u Harper pronašla još jednu sestrinsku figuru.

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