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Legendarna pevačica Šanaja Tvejn (60) postala je viralna na Tik-Toku, ali ne iz dobrih razloga. Ove nedelje jedna obožavateljka je podelila video-snimak sa nastupa muzičke zvezde na "Wembley" stadionu, koji je pregledan čak 4.4 miliona puta.

Nastup Šenaje Tvejn na Wembley stadionu Foto: Printscreen/TikTok/simpllysara

Snimak je nastao u trenutku kada je Tvejn izvodila svoj planetarni hit "Man! I Feel Like a Woman!". Muzičarka je za ovu priliku odabrala crnu, prozirnu haljinu od čipke ispod koje se nazirao donji veš u boji kože, a koji je u jednom momentu i pokazala tokom izvođenja plesnih pokreta. Uz ovu rizičnu kreaciju nosila je i prozirne čarape, kao i zlatni nakit.

Kritike pljušte

Dok su pojedini obožavaoci bili oduševljeni njenom odevnom kombinacijom i mladolikom pojavom, drugi su je žestoko kritikovali: "Teško mi je da gledam ovo", "Dragi stilisto Šanaje Tvejn... otpušten si", "Neka joj neko kaže da prestane", "Potrčala sam u komentare da vidim da li još neko mrzi ovaj autfit koliko ga i ja mrzim! Šanaja, bolja si od ovoga", "Samo zato što možeš nešto da obučeš, ne znači da bi trebala", bili su samo neki od komentara.

Mnogi pratioci su u svojim porukama istakli i da bi voleli da se pevačica vrati svom nekadašnjem, prepoznatljivom imidžu.

"Neka neko ode u devedesete i vrati pravu Šenaju", "Moramo da kažemo ovim kantri muzičarima iz devedesetih da vrate kantri stil iz tog perioda. Ovo nije to", "Odlučujem da pamtim staru nju. Zaboravljam da sam ovo ikada videla", pisali su razočarani obožavaoci.

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