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Kanada je prva nova zemlja koja se pridružila Evroviziji od Australije 2015. godine, dok je Izrael deo ovog događaja još od 1973. godine zahvaljujući svom dugogodišnjem članstvu u Evropskoj radiodifuznoj uniji.

The Sun prvi je u maju otkrio da će se ova zemlja pridružiti muzičkom takmičenju, kada smo preneli da su pregovori o pridruživanju trajali duže od godinu dana. Učešće Kanade moglo bi da donese milione dodatnog novca za Evropsku radiodifuznu uniju, pri čemu je izvor u to vreme otkrio:

Kanada Foto: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Pridruživanje Kanade Evroviziji pomoglo bi u rešavanju mnogih problema, naročito finansijskih. To bi donelo milione novih gledalaca u Severnoj Americi i bilo bi veoma profitabilno za sponzore, u trenutku kada je bojkot zbog učešća Izraela teško pogodio novčanik Evropske radiodifuzne unije.“

Kaže se da je zahtev za pridruživanje Kanade bio snažan, pri čemu se ova zemlja plasirala među prve tri zemlje u glasanju „Ostatka sveta“ tokom ovogodišnje Evrovizije.

Bugarska je domaćin Evrovizije 2027:

1/12 Vidi galeriju Bugarska, Evrovizija 2026 (Finale) Foto: RTS Printscreen

Kanađani su takođe bili među najbrojnijim kupcima karata izvan Evrope, a mnogi su otputovali u Beč kako bi prisustvovali polufinalima i velikom finalu. Takmičenje 2027. godine, koje će biti prvo na kojem Kanada učestvuje, održaće se u Bugarskoj, nakon što je ta zemlja odnela pobedu na ovogodišnjem takmičenju.

Dvadeset i pet nacija borilo se u finalu, ali je Bugarska ta koja je izašla kao pobednik i po prvi put podigla kultni trofej u obliku staklenog mikrofona.

Pobedu ovoj zemlji obezbedio je nastup pevačice Dare sa njenim neobičnim hitom „Bangaranga“.

Evrovizija traje od 1956. godine, a sledeće izdanje takmičenja biće 71. po redu.