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Harvi Vajnstin hitno je prebačen u bolnicu nakon što je u zatvoru imao probleme sa srcem izazvane upalom pluća.

Prema navodima izvora TMZ, filmski producent, koji je od odlaska u zatvor 2020. godine imao niz zdravstvenih problema, pre dve nedelje hitno je prebačen u zatvorsko odeljenje bolnice Belvi na Menhetnu zbog otežanog disanja.

Vajnstin se trenutno leči od upale pluća antibioticima i dalje je priključen na infuziju i monitor za praćenje rada srca, dok lekari nastavljaju da prate njegovo zdravstveno stanje.

Suđenje Harviju Vajnstinu Foto: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U tom trenutku nalazio se u zatvoru Rajkers Ajlend u Njujorku, gde je čekao izricanje kazne u septembru nakon što je 2025. godine osuđen za seksualni napad. Tokom boravka u zatvoru, Vajnstin je imao brojne zdravstvene probleme.

U oktobru 2024. godine dijagnostikovana mu je hronična mijeloična leukemija, a u decembru iste godine hospitalizovan je nakon zabrinjavajućih rezultata analiza krvi.

Vajnstinov advokat Imran Ansari tada je izjavio: "Vajnstin pati zbog neadekvatne medicinske nege i trpi užasne i nehumane uslove u zatvoru Rajkers Ajlend."

(Kurir.rs/Telegraf)