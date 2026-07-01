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Frontmen grupe Vilidž pipl (Village People) Viktor Vilis preminuo je u 74. godini nakon „kratke, ali agresivne bolesti“.

Kultni pevač, koji je bio suosnivač disko grupe i prepoznatljivi glas iza hita YMCA, preminuo je u utorak, potvrdili su njegova porodica i bend. Smrt legendarnog izvođača objavljena je u kratkom saopštenju koje je grupa Vilidž pipl podelila na Fejsbuku

"Sa dubokom tugom objavljujemo smrt Viktora Vilisa, glavnog pevača grupe Vilidž pipl. Viktor je preminuo u ponedeljak, 30. juna 2026. godine, od kratke, ali agresivne bolesti. Molimo za privatnost.“

Victor Willis Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Njegova supruga, Karen Haf-Vilis, takođe je potvrdila ovu tužnu vest, rekavši:

„Sa dubokom tugom moram da objavim smrt svog supruga, Viktora Vilisa. Viktor je preminuo u utorak, 30. juna 2026. godine, kao posledica kratke, ali agresivne bolesti. Porodica moli za privatnost u ovom trenutku velikog gubitka.“

Rođen kao Viktor Edvard Vilis u Dalasu, u Teksasu, a odrastao u San Francisku, svoj moćni vokal najpre je usavršavao pevajući gospel muziku u baptističkoj crkvi svog oca, pre nego što je počeo da se bavi glumom i nastupa na Brodveju u predstavi The Wiz (Viz).

Život mu se promenio kada se sredinom 1970-ih udružio sa francuskim producentom Žakom Moralijem kako bi stvorili Vilidž pipl. Istoimeni debitantski album benda objavljen je 1977. godine, ali ih je hit YMCA iz 1978. lansirao u globalnu superzvezdanu slavu.

Vilis je bio koautor i pevač u nizu disko klasika, uključujući YMCA, Macho Man, In The Navy i Go West (Gou vest), čime je pomogao da Vilidž pipl postane jedna od najvećih grupa tog doba.

Napustio je grupu 1980. godine pre nego što se kasnije vratio u postavu, na kraju postavši jedini preostali originalni član koji je nastavio sa međunarodnim turnejama. Vilis je takođe ostvario prekretnicu na sudu 2012. godine, kada mu je pravna pobeda omogućila da povrati prava na neke od najvećih pesama benda, uključujući YMCA, Go West i In The Navy, pre nego što je porota kasnije presudila da su on i Morali jedini autori 13 pesama grupe Vilidž pipl.

Poslednjih godina, pesma YMCA doživela je novi nalet popularnosti nakon što je redovno puštana na predizbornim skupovima i događajima predsednika Donalda Trampa.

Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Tramp je odao počast Vilisu na mreži Truth Social, opisavši ga kao „sjajnog i srećnog momka“ koji je bio zadovoljan što je predsednik koristio pesmu YMCA na svojim skupovima.

Predsednik je rekao da je ovaj disko klasik ponovo postao „ogroman“ hit decenijama nakon prvobitnog objavljivanja i dodao da će misliti na Vilisa svaki put kada se pesma bude puštala tokom nedelje u kojoj se proslavlja Četvrti jul.

Na vrhuncu uspeha grupe Vilidž pipl, Vilis je preko noći postao milioner i jednom je otkrio da je u džepu nosio i do 40.000 dolara u gotovini.

Takođe je posedovao polovinu autorskih prava na muziku grupe, što mu je pomoglo da izgradi bogatstvo koje je trajalo dugo nakon zlatnog doba disko muzike. Oženio se Karen Haf-Vilis 2007. godine, i par je živeo zajedno u San Dijegu, u Kaliforniji.

Grupa Vilidž pipl je u maju nedavno završila prvi deo evropske turneje, a više nastupa bilo je planirano u Italiji i Francuskoj kasnije ovog leta.