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Glumac Deni Glover boluje od Alchajmerove bolesti, a to je otkrio u intervjuu za emisiju Today koji je emitovan ove srede. Publika ga je zavolela kroz glumu u klasicima kao što su franšiza „Smrtonosno oružje“ (Lethal Weapon) i „Boja purpura“ (The Color Purple). Sa obakom bolesti bori se od 2022. godine.

Ovaj 79-godišnji glumac izjavio je da mu je Alchajmerova bolest dijagnostikovana „nedugo nakon“ što je 2022. godine primio počasnog Oskara, humanitarnu nagradu za svoj aktivizam u oblasti socijalne pravde i ljudskih prava.

„Mogao bih da živim sa tim, u izvesnom smislu“, rekao je Glover, ali je dodao: „Siguran sam da će, kako bolest bude napredovala, stvari postati drugačije i da će se menjati.“

Deni Glaver Foto: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Glaver je rekao da su se njegovi pokreti, govor i pamćenje usporili od postavljanja dijagnoze, ali da je i dalje aktivan u zajednici u San Francisku i da ima pomoć porodice.

„Oni mi čuvaju leđa“, rekao je. Glumac i njegova porodica sarađuju sa Udruženjem za Alchajmerovu bolest kako bi podigli svest i edukovali Amerikance o borbi protiv ove bolesti.

„Mislim da je za njega zaista važno da ima kontrolu nad sopstvenim narativom, nad svojom životnom pričom“, izjavila je Glaverova ćerka Mandisa u razgovoru sa Holtom.

„To je zaista važno. I trenutak je sada. Kada je bolji trenutak nego sada da on govori u svoje ime? To je važno jer ljudi ponekad postavljaju pitanja, a ja ne želim da budem neiskrena osoba i da govorim: ’O da, sve je u redu. Sve je sjajno.’“

Šta je Alchajmerova bolest?



Alchajmerova bolest je vrsta demencije koja utiče na pamćenje, mišljenje i ponašanje, navodi Udruženje za Alchajmerovu bolest. Alchajmerova bolest je progresivna i fatalna bolest, koja se postepeno pogoršava od ranih faza gubitka pamćenja do nemogućnosti vođenja razgovora. Teži simptomi uključuju „dezorijentaciju, promene raspoloženja i ponašanja; sve dublju zbunjenost u vezi sa događajima, vremenom i mestom; neosnovane sumnje u porodicu, prijatelje i profesionalne negovatelje; ozbiljniji gubitak pamćenja i promene u ponašanju; kao i poteškoće pri govoru, gutanju i hodanju.“ Tamnoputi ljudi imaju dvostruko veće šanse da im bude dijagnostikovana Alchajmerova bolest ili drugi oblici demencije u poređenju sa belcima.

U proseku, ljudi sa Alchajmerovom bolešću žive četiri do osam godina nakon uspostavljanja dijagnoze, ali mogu živeti i do 20 godina.

Starost je najveći faktor rizika za Alchajmerovu bolest: većina ljudi koji je imaju imaju 65 i više godina. Ako se bolest dijagnostikuje osobi mlađoj od 65 godina, to se smatra Alchajmerovom bolešću sa ranim početkom.